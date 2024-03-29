NBA／格林被趕出場 勇士險勝魔術

勇士隊正在為附加賽資格努力，明星前鋒格林昨卻又脫序，第一節進行不到4分鐘就連吞2次技術犯規被吹出場，讓隊友柯瑞直搖頭，所幸勇士在維金斯23分、柯瑞讀秒階段關鍵外線加持下，以101：93擊敗魔術隊，繼續保持西區第10的身分。

例行賽排名第7到第10的隊伍，將透過附加賽爭取另外2張季後賽門票，西區排名第11的火箭隊近期拉出一波10連勝，緊追勇士，格林被吹出場讓昨天戰局出現變化，教頭柯爾坦言很糟糕、十分不幸，「這是他應得，但他會反彈的。」

昨天三分球8投3中貢獻17分的柯瑞，讀秒階段飆進關鍵三分彈後比出招牌的「睡覺」慶祝手勢，但提到格林狀態，他明確說：「我們需要他，他也明白，我們都很清楚，所以我們無論如何要讓他保持在場上，尤其球季進行到這時刻。」

格林昨第一節8分24秒就因不滿柯瑞被吹犯規，對裁判阿科斯塔不斷爭論，柯瑞雖試圖緩頰，仍沒改變格林連吞2個技術犯規結果。這是格林本季第4次被逐出場，創下生涯新高，累積生涯19次例行賽被驅逐出場更是NBA近25個賽季第2高的球員，僅次於華勒斯的25次。

昨天也是格林本季第2次第一節就被驅逐，成為過去20個球季唯一第一節不只一次被吹出場的球員；另一次就是去年11月出戰灰狼隊，第一節10分17秒格林就因對戈貝爾「鎖喉」，和隊友湯普森、灰狼麥克丹尼爾斯都被吹出場，格林還被聯盟罰禁賽5場。

格林12月還因對太陽中鋒諾基奇揮拳，遭聯盟無限期禁賽，今年1月才回歸，昨天雖被吹出場，柯爾仍表示，這起事件沒改變他對格林情緒控管有進步的看法。柯瑞附和說，賽後有和格林聊過，他有提醒同隊12年的老戰友要注意情緒，球隊也會繼續往前走。