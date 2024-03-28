NBA／4月27日來台辦見面會 帕克對寶島行超興奮

生涯握有4座NBA總冠軍的「法國小跑車」帕克（Tony Parker），受到國泰金控邀請，下月底「2024國泰NBA國際高中邀請賽」將首度來台，今天他透過視訊和台灣媒體見面，直喊期待來台，「相信會是很有趣的旅程。」

41歲的帕克在2019年退休，去年和馬刺隊時期傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）一同入主名人堂，他笑說很榮幸在馬刺的時光，容貌和球員時期無意的他說：「現在也很享受退休時光，很開心現在的生活。」

下月將是帕克首度來台，他不斷用「興奮」形容心情，期待能在台展開有趣的旅程，也十分期待在國泰活動中與台灣球迷、台灣年輕球員見面交流，分享自身經驗。

身高188公分的帕克，身高在NBA並不突出，但他笑說從不覺得自己是小個子，速度就是自己征戰NBA的利器；他也鼓勵台灣小球員「Dream Big」，要有遠大夢想，「每個人都有可能打進NBA。」

近年許多NBA球星到台打球，包括「魔獸」霍華德（Dwight Howard）和卡森斯（DeMarcus Cousins）都先後投入T1聯盟，帕克認為「籃球是共同語言」，相信兩位好手在台灣有很好時光，未來有同胞球員到台發展也不會意外。

帕克預計4月27日在松山高中舉辦球迷見面會，另會和台灣光復高中、松山、日本福岡第一高校和開至國際高校的年輕球員們交流。