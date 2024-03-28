NBA／灰狼20年來首度單季50勝 戈貝爾：球季從4月中開始

灰狼今天在主場以106：91輕取活塞，拿到本季第50勝，這是他們20年來首度單季50勝，上一次是2003-04賽季的58勝24敗，也是灰狼隊史最佳戰績。

該賽季由已故傳奇教頭桑德斯（Flip Saunders）領軍，「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）還在陣中，當年灰狼季後賽第二輪淘汰國王，是他們最近一次在季後賽贏下系列賽，因為後來在西區冠軍賽不敵湖人。

灰狼今天靠著第三節尾聲12：0攻勢奠定勝基，里德（Naz Reid）全場攻下21分10籃板，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）20分，愛德華（Anthony Edwards）只拿9分。活塞則以康寧漢（Cade Cunningham）砍進32分，表現最佳。

賽後灰狼與雷霆戰績相同，落後西區第1的金塊0.5場勝差，證明少了唐斯（Karl-Anthony Towns）仍有實力爭奪西區王座，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）受訪時說，「為什麼不拿一號種子？無論我們是否辦到，都明白真正的賽季從4月中開始（季後賽）。」