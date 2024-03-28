NBA／親弟涉違規投注 金塊波特力挺：他不做傷害籃球的事

金塊隊前鋒波特（Michael Porter Jr.）的弟弟強泰（Jontay Porter ）近期陷入賭博醜聞，目前聯盟予以停賽並調查中，而親哥波特則在受訪中表示力挺，認為弟弟並不會做出傷害籃球的行為。

根據《ESPN》報導，目前效力暴龍隊的強泰因為涉嫌違規投注，將接受聯盟的停賽調查，他在對快艇隊和國王隊的比賽中，都因傷病提前離場，繳出的數據都比賭盤開出來的還低：除此之外，不只一個消息來源向聯盟透露，這兩戰恰巧都有多個帳戶購買了關於強泰數據的下盤，金額達1萬至2萬美金，以強泰這樣冷門的球員來說，這個數字並不尋常。

強泰本季和暴龍簽下雙向合約，年薪約為41.5萬美金，根據NBA規定，禁止任何球員或相關人員投注NBA賽事，若是被查獲違反規章，可能會遭受罰款、禁賽等處分。

而強泰的哥哥波特在受訪中談及此事，他提到自己知道弟弟很愛籃球，也深知他為人如何，「因此我高度懷疑他會做任何傷害籃球的事情。」不過波特也指出自己對此案沒有更多相關資訊。

近年運動賭博在美國越來越盛行，《ESPN》甚至在去年和博彩公司簽下10年合約，在官網直接引入下注系統，波特談到此事表示：「每晚你都會讓某些人失望，無論你得太多分或太少分都可能讓人輸錢，現在這是比賽的一部分了，且絕對是個危險的惡習，金錢是萬惡的源頭......但身為球員只能接受。」