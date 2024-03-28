NBA／超酸！歐尼爾稱進場看西蒙斯最有趣：想學如何賺錢

籃網隊明星前鋒籃網隊西蒙斯（Ben Simmons）本季再度提前報銷，他從生涯第2個賽季後就沒有單季出賽數超過60場過，每年定期上演的「西蒙斯循環」早已讓外界見怪不怪，也是球迷間的調侃對象，名人堂中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）近期就在受訪中狠狠酸了西蒙斯一頓。

西蒙斯本季打打停停，總共只出賽15場就因下背部神經問題整季報銷，從2020-2021賽季領頂薪以來，這4年合計打了115場，最近2年半在籃網更只有57場，堪稱是NBA史上著名的大爛約，明年將是這張合約的最後一年，西蒙斯的年薪將高達4033萬美金，比明星後衛厄文（Kyrie Irving）還高。

「大鯊魚」歐尼爾近期在個人節目上被問及：「花錢買票看誰的比賽能獲得最高娛樂價值？」而歐尼爾一本正經地回覆道：「西蒙斯，因為我想知道怎樣才能只打55場比賽就賺8000萬美金？教我！他能年復一年的賺4000萬美元，只需要向外界宣稱自己背很痛。」

網友也在影片下紛紛留言：「我也想問他這個問題」、「進場看還不見得能看到」、「怎麼體感好像沒55場那麼多。」

不過隨後歐尼爾給出自己的正確答案，他選擇了金塊隊MVP長人約柯奇（Nikola Jokic），「他是現今長人的代表人物，我會願意飛去丹佛進場看他。」