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NBA／火箭2018後再10連勝 整季報銷的伊森：勇士出來打球

聯合新聞網／ 綜合報導
火箭教頭尤多卡(左)、格林(右)。 美聯社
火箭教頭尤多卡(左)、格林(右)。 美聯社

火箭今天在延長賽以132：126擊敗雷霆，收下2018年3月後首次10連勝，但勇士也擊敗魔術，兩隊仍有1場勝差。

格林（Jalen Green）延續3月份火熱狀態，全場狂轟37分，包含延長賽關鍵5分，他受訪時透露休息室都在大肆慶祝，「每個人都高興地慶祝和尖叫，我們為此而戰，努力訓練。」

雷霆今天少了一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），對此火箭教頭尤多卡（Ime Udoka）表示，「10連勝就是10連勝，無論亞歷山大是否上場，這在NBA很難做到，我為這些傢伙的努力感到自豪，這是當之無愧的。」

布魯克斯（Dillon Brooks）領到本季第14次技術犯規，再2次就要被禁賽，不過他在延長賽開局投進兩記三分球，為火箭打下勝利基礎，尤多卡表示，「布魯克斯投進那兩顆很重要，然後我們直到比賽結束，防守都做得很好。」

火箭前鋒伊森（Tari Eason）因傷整季報銷，但他的心仍與火箭同在，他今天賽後在個人社群開直播說道，「我知道你們不喜歡這些，勇士，出來打球！」網友們紛紛調侃，「他是誰？」、「柯瑞（Stephen Curry）會讓你保持謙卑」、「我們記得2018和2019季後賽發生的事（火箭被勇士淘汰）」。

火箭4月5日會在主場迎戰勇士，這是兩隊本季最後一次交手，前兩次都由勇士拿下勝利。兩隊都剩下10場比賽，火箭有7場對手勝率破5成，勇士只有5場相對輕鬆。

勇士 火箭 雷霆

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