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NBA／出生前詹皇就在聯盟 灰熊小將說只有被他打爆沒互動

聯合新聞網／ 綜合報導
詹皇(右)在G傑克森面前跳投。 路透
詹皇(右)在G傑克森面前跳投。 路透

現年39歲的湖人巨星詹姆斯（LeBron James）今天對上灰熊，繳出23分14籃板12助攻的大三元數據，幫助湖人以136：124擊退灰熊，灰熊19歲前鋒G.傑克森（GG Jackson）賽後直言被詹皇打爆。

G.傑克森2004年12月17日才出生，詹姆斯2003年就進入聯盟，兩人相差20歲，因此引發話題。第二節剩3分33秒時，詹姆斯中距離背框單打G.傑克森成功，給小老弟上了一課。

G.傑克森全場只拿到10分4籃板，他賽後被問到比賽中和詹皇有何互動，他回答，「除了他在我面前後仰跳投和打爆我們外，沒有了。」

詹姆斯賽後也大讚G.傑克森的表現，並透露不是第一次看他打球，「我幾年前有機會現場看他比賽，他當時是保羅（Chris Paul）的學員，我覺得他是場上最好的球員。他跳過高中最後一年，直接去南卡羅萊納大學。」

「他在那裡和我的姪子強森（Meechie Johnson）是隊友，所以我有很多機會看他的比賽，他每次上場都在進步」詹姆斯說。

LeBron James 湖人 灰熊

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