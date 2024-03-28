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NBA／生涯新高7顆三分 八村壘轟32分：灰熊主場有美好回憶

聯合新聞網／ 綜合報導
八村壘今天攻下本季新高32分。 法新社
八村壘今天攻下本季新高32分。 法新社

湖人隊今天在客場背靠背賽事中以136：124輕取灰熊隊，斬獲近期5連勝，日籍前鋒八村壘的貢獻功不可沒，今天他轟下32分、10籃板，命中生涯新高7顆三分球，成功頂上當家中鋒戴維斯（Anthony Davis）輪休時的火力空缺。

湖人昨天在客場迎戰公鹿隊，二度延長賽後驚險獲勝，戴維斯上場了長達52分鐘，今天早早確定不出賽，上個月站上先發的八村壘此役解放球權，創下生涯首度「30+10」紀錄，全場正負值高達+35，「這是場偉大的團隊勝利，昨天詹姆斯（LeBron James）不在，今天換戴維斯缺陣，但我們打得很團結且彼此信任。」

從2月3日湖人將八村拉上先發以來，球隊戰績是20勝10敗，期間八村場均拿下15分，命中率高達5成73，影響力不言而喻，五連勝也是本季最長連勝，八村笑著說：「老實說我是這座城市的粉絲，我想起了去年的情景，我們對灰熊主場有美好的回憶。」

值得一提的是，湖人開季時常「首節挖坑」，賽季前兩個月首節得失分差排名聯盟倒數，但換上八村後的兩個月改善不少，分別排名聯盟第12、第8，此外有八村的先發陣容每百回合淨勝分達+5.3，開季時有普林斯（Taurean Prince）的陣容則為-1.7。

賽後有記者詢問主帥漢姆（Darvin Ham），如果開季時就讓八村站上先發，如今戰績是否會不同？漢姆則回應：「無論是球員表現不佳或是受傷，都會使你做出調動以度過難關......媒體報導中的我，似乎只需要坐在辦公室挑出5個最好的球員就能舒服看球，但這不對，畢竟事出有因，我對於球隊步上軌道感到開心，也等待著傷兵回歸。」

漢姆說：「定位明確有助於表現，將八村放進先發，可以讓他不必面對太多防守壓力，有時他替補出發，對手防守他就像防詹姆斯一樣高規格。」

八村壘 湖人 灰熊

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