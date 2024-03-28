NBA／爵士正式無緣附加賽 馬刺溫班雅瑪再賞5鍋比肩歐尼爾

馬刺今天作客爵士，以48.5%命中率投進16記三分球，終場以118：111贏球，收下2連勝；輸球的爵士則正式無緣西區附加賽。

馬刺瓦賽爾（Devin Vassell）全場得到31分6助攻，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）得到19分8籃板6助攻，還有5次阻攻，成為歐尼爾（Shaquille O'Neal）後，首位單季阻攻加上抄截破300次的新秀。

爵士輸球後，距離西區第10的勇士9.5場勝差，正式無緣附加賽，塞克斯頓（Collin Sexton）拿到26分9助攻，馬卡南（Lauri Markkanen）砍進25分6籃板。

比賽最後11秒爵士落後6分，菜鳥漢崔克斯（Taylor Hendricks）試圖隔扣溫班雅瑪，毫無意外被搧掉，溫班雅瑪受訪時說，「這是一個糟糕的選擇。」溫班亞瑪也盛讚瓦賽爾，「他正在成為別人的防守難題，看他一整年都在進步，真是太好了。」