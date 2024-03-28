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NBA／76人烏布瑞點名3位裁判是婊子 爭議判決確定是漏吹

聯合新聞網／ 綜合報導
烏布瑞(中)。 路透
烏布瑞(中)。 路透

76人今天主場迎戰快艇，關鍵時刻76人碰上不利判決，終場以107：108含恨輸球。76人前鋒烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）賽後分別對三位裁判嗆，「你是婊子（bitch）。」

本場比賽戰況激烈，末節最後52秒，烏布瑞球被快艇喬治（Paul George）撥出界，快艇提挑戰成功，獲得球權，隨後雷納德（Kawhi Leonard）也完成三分打，超前比分。另外，76人最後一擊交給烏布瑞，他切入被守住，喬治有犯規動作未響哨。

76人總教練諾斯（Nick Nurse）賽後情緒失控與裁判爭執，烏布瑞也走上前分別對三個裁判說，「你是婊子」，隨後又噴了一堆垃圾話。

賽後主裁判史考特（Kevin Scott）指出，最後一次進攻裁判認為，當時情況是防守者垂直起跳，但比賽結束後看影片回放，發現防守者喬治稍微向左移動，應該吹犯規。

諾斯賽後受訪時談到爭議判決，「我覺得肯定有身體接觸，至少和前面兩次三分打（雷納德完成）情況一樣，有足夠的接觸狀況來響哨。」

76人 Kelly Oubre Jr. 快艇

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