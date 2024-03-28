NBA／格林首節被趕出場柯瑞無奈 柯爾嘆不幸但說「他應得」

勇士隊前鋒格林（Draymond Green）今天面對魔術隊的第一節就因連續領到2次技術犯規被，比賽進行不到4分鐘就被吹出場，讓隊友柯瑞（Stephen Curry）直搖頭，教頭柯爾（Steve Kerr）也以「不幸」形容格林的出場。

柯爾坦言，格林早早退出戰局對勇士十分不幸，但這也是格林應得的懲處，但也補一句「他會反彈的」。

本季曾因「鎖喉」灰狼隊戈貝爾（Rudy Gobert）、對太陽隊諾基奇（Jusuf Nurkic）揮拳遭聯盟禁賽，回歸後仍沒能控制情緒，今天第一次被裁判阿科斯塔（Ray Acosta）吹犯規後，就對阿科斯塔念念有詞，接續班切羅（Paolo Banchero）切入進球、柯瑞被吹犯規後，格林再對阿科斯塔咆哮，柯瑞雖試圖緩頰，格林仍被阿科斯塔連吹2個技術犯規，第一節還有8分24秒就被驅逐出場。

Full sequence of Draymond Green ejection pic.twitter.com/V724fbCMSk — Alex 👋 (@Dubs408) 2024年3月27日

這是格林本季第4次被驅逐出場，創下生涯新高，也創下另項特別紀錄，成為2017到18年球季杜蘭特（Kevin Durant）單季5度被吹出場後，第一位單季至少4次被驅逐出場的球員；這也是他生涯第19次例行賽被驅逐出場，近25個賽季第2任，僅次於華勒斯（Rasheed Wallace）的25次。

Steph Curry has known Draymond Green for 12 years and he’s watched Draymond sabotage parts of his own career for a good portion of that time.



You gotta feel for him. Draymond cannot help himself.



pic.twitter.com/U6rfoHsDOT — Swipa (@SwipaCam) 2024年3月28日

根據「ESPN Stats & Info」統計，今天是格林本季第2次第一節就被驅逐，成為過去20個球季來唯一第一節就不只一次被吹出場的球員。

不過第一節還剩8分24秒就被吹出場不是NBA最快，也非格林自己紀錄，馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）2019年曾寫下開賽63秒就出場紀錄，格林去年11月14日出戰灰狼，第一節10分17秒就因對戈貝爾「鎖喉」，和隊友湯普森（Klay Thompson）、灰狼麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）都被吹出場，之後格林還遭禁賽5場。