NBA／尼克中鋒羅賓森傷癒復出 痛宰暴龍44分升東區第3
尼克今天以145：101大勝暴龍，這是尼克本季分差最多的勝利，賽後上升到東區第3，暴龍則苦吞近期的12連敗。
第一節尼克就強勢發揮，以45：33領先，此後他們沒給暴龍任何翻盤的機會，最大領先優勢一度達到44分。本場尼克投籃命中率高達58.5%，三分球命中率為50%，麥克布萊德（Miles McBride）和布朗森（Jalen Brunson）分別貢獻29分和26分，成為球隊得分主力，替補陣容也貢獻52分，展現球隊深厚的陣容。
暴龍方面全場投籃命中率為46.4%，三分球命中率35.5%，新秀迪克（Gradey Dick）攻下23分是全隊最高，但未能幫助球隊扭轉局面。
尼克斯中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）因左腳踝傷勢缺席50場比賽，他今天傷癒復出得到8分2籃板，還有2阻攻。他賽後受訪時說，「至少我的防守能力還在，我還有一些工作要做。」
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