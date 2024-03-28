快訊

影／寶林茶室首位死者呂男解剖 呂妻：希望檢方盡速查明死因

數位部早上遭人持槍闖入 男子高喊反政府 數位部：配合警方調查

稱「不滿政府施政」 男持空氣槍朝數位部射擊遭逮

NBA／雷霆亞歷山大缺陣 火箭格林OT接管比賽豪取10連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(持球者)。 美聯社
格林(持球者)。 美聯社

近況絕佳的火箭作客雷霆，兩隊戰到延長賽，全場狂砍37分的格林（Jalen Green）接管比賽，終場以132：126贏球，收下10連勝，仍落後西區第10的勇士1場勝差。

雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）缺陣，三節打完仍取得5分領先。不過火箭第四節一路緊咬，最後8.2秒反而領先2分，菜鳥湯普森（Amen Thompson）還站上罰球線，結果他2罰1中。隨後雷霆威廉斯（Jalen Williams）投進追平外線，接著火箭格林切入取分失敗，比賽進入延長。

延長賽火箭布魯克斯（Dillon Brooks）先連續飆進2記三分球，雷霆雖咬住分差，但關鍵時刻格林連得5分；吉迪（Josh Giddey）則錯失關鍵罰球，讓火箭帶走勝利。

格林全場24投14中，砍進37分9籃板7助攻，湯普森25分15籃板，布魯克斯挹注20分。雷霆方面，吉迪得到31分7籃板，威廉斯23分10助攻，射手喬伊（Isaiah Joe）有17分6助攻，比賽中還上演驚人隔扣。

Shai Gilgeous-Alexander 勇士 火箭 雷霆

延伸閱讀

NBA／柯瑞都搖頭...格林開賽不到4分鐘就領2T被趕出場

NBA／格林再做粗暴防守！勇士輕取沒巴特勒的熱火守住排名

NBA／火箭近5年首度9連勝 格林：我們持續鎖定勇士

NBA／火箭格林大17歲女友懷孕 歐尼爾祝福：我年輕時也這樣

相關新聞

NBA／柯瑞投進晚安三分卻超派踹椅子 裁判解釋格林驅逐原因

勇士隊格林（Draymond Green）經常在場上情緒失控，今天與魔術一戰，他開場不到4分鐘就因為向裁判不斷抱怨，連吞2次技術犯規被驅逐出場。不過勇士不受影響，終場仍以101：93擊退魔術。

NBA／柯瑞都搖頭...格林開賽不到4分鐘就領2T被趕出場

勇士隊前鋒格林（Draymond Green）今天又掌控不了情緒，面對魔術隊的第一節就因連續領到2次技術犯規被，比賽進行...

NBA／雷霆亞歷山大缺陣 火箭格林OT接管比賽豪取10連勝

近況絕佳的火箭作客雷霆，兩隊戰到延長賽，全場狂砍37分的格林（Jalen Green）接管比賽，終場以132：126贏球，收下10連勝，仍落後西區第10的勇士1場勝差。 雷霆一哥亞歷山大（Sha

NBA／AD休兵、詹姆斯回歸奪大三元 湖人射垮灰熊奪5連勝

昨天因腳踝痠痛一天，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天面對灰熊隊回歸就繳出23分、14籃板、...

NBA／76人沒他39場只拿13勝 救星安比德有望附加賽前回歸

2月初進行左膝手術的76人隊當家球星安比德（Joel Embiid），有望季後賽前就歸隊，今天教頭諾斯（Nick Nur...

NBA／巫師波爾狂飆本季新高38分 OT錯失關鍵外線不敵籃網

巫師今天主場迎戰籃網，後衛波爾（Jordan Poole）狂砍本季新高38分，但沒把握延長賽追平外線機會，終場以119：122輸球，中止近期的3連勝。 波爾與籃網湯瑪斯（Cam Thomas）上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。