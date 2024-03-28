NBA／雷霆亞歷山大缺陣 火箭格林OT接管比賽豪取10連勝

近況絕佳的火箭作客雷霆，兩隊戰到延長賽，全場狂砍37分的格林（Jalen Green）接管比賽，終場以132：126贏球，收下10連勝，仍落後西區第10的勇士1場勝差。

雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）缺陣，三節打完仍取得5分領先。不過火箭第四節一路緊咬，最後8.2秒反而領先2分，菜鳥湯普森（Amen Thompson）還站上罰球線，結果他2罰1中。隨後雷霆威廉斯（Jalen Williams）投進追平外線，接著火箭格林切入取分失敗，比賽進入延長。

JALEN WILLIAMS CLUTCH.



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延長賽火箭布魯克斯（Dillon Brooks）先連續飆進2記三分球，雷霆雖咬住分差，但關鍵時刻格林連得5分；吉迪（Josh Giddey）則錯失關鍵罰球，讓火箭帶走勝利。

JALEN GREEN IS A PROBLEM



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格林全場24投14中，砍進37分9籃板7助攻，湯普森25分15籃板，布魯克斯挹注20分。雷霆方面，吉迪得到31分7籃板，威廉斯23分10助攻，射手喬伊（Isaiah Joe）有17分6助攻，比賽中還上演驚人隔扣。