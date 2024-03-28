NBA／哈登重返費城遭球迷狂噓 雷納德挺身1分險勝76人

今天是哈登（James Harden）被76人交易到快艇後，首度重返費城，他出場時遭球迷狂噓，不過快艇靠著雷納德（Kawhi Leonard）關鍵時刻連續兩次「三分打」，終場以108：107險勝。

快艇首節只得18分，但第二節哈登回神進帳9分3助攻，半場打完快艇只落後4分。下半場戰況拉鋸，第四節最後52秒，快艇挑戰成功取得球權，雷納德接著完成三分打，取得1分領先。

The Philly crowd lets James Harden hear it 😤 pic.twitter.com/zgYPT89DdB — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) 2024年3月27日

隨後76人希爾德（Buddy Hield）回敬大號三分球，要回2分領先，雷納德接著又完成三分打，再領先1分。76人關鍵時刻將球交給烏布瑞（Kelly Oubre Jr.），結果他被雷納德賞火鍋，最後一擊又沒打進，讓快艇帶走勝利。

KAWHI LEONARD WITH BACK-TO-BACK CLUTCH AND-1s.



Clippers back up 1. 15.7 to go on ESPN. pic.twitter.com/6EcMSkB6Db — NBA (@NBA) 2024年3月28日

WHAT A GAME-SAVING BLOCK FROM KAWHI! 🖐️



Clippers pull out a thrilling win in Philly.



FINAL: LAC 108, PHI 107 pic.twitter.com/76Tex2AC3m — NBA (@NBA) 2024年3月28日

雷納德前三節15投3中，只拿7分，全場得到17分9籃板，喬治（Paul George）22分10籃板，哈登拿到16分14助攻。76人方面，馬克西（Tyrese Maxey）26分7籃板8助攻，烏布瑞和希爾德都攻進17分。