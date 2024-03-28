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NBA／巫師波爾狂飆本季新高38分 OT錯失關鍵外線不敵籃網

聯合新聞網／ 綜合報導
波爾(右)狂飆38分。 美聯社
波爾(右)狂飆38分。 美聯社

巫師今天主場迎戰籃網，後衛波爾（Jordan Poole）狂砍本季新高38分，但沒把握延長賽追平外線機會，終場以119：122輸球，中止近期的3連勝。

波爾與籃網湯瑪斯（Cam Thomas）上演飆分秀，湯瑪斯首節就砍進17分，波爾則是下半場發威，其中末節狂轟14分，加上庫茲瑪（Kyle Kuzma）投進追平三分球，比賽進入延長。

延長賽最後13秒，巫師基斯佩特（Corey Kispert）2罰1中，錯失追平機會；籃網施羅德（Dennis Schroder）隨後2罰全中。落後3分的巫師追平機會交給波爾，他外線沒有命中，儘管籃網芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）隨後2罰0中，但巫師也發生失誤，結束比賽。

籃網湯瑪斯全場得到38分7助攻，施羅德21分8助攻，克萊克斯頓（Nic Claxton）有17分13籃板。巫師方面，波爾25投14中，拿到38分8助攻7籃板，庫茲瑪24分10助攻，阿夫迪賈（Deni Avdija）有17分12籃板。

Jordan Poole 巫師 籃網

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