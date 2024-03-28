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NBA／柯瑞都搖頭...格林開賽不到4分鐘就領2T被趕出場
勇士隊前鋒格林（Draymond Green）今天又掌控不了情緒，面對魔術隊的第一節就因連續領到2次技術犯規，比賽進行不到4分鐘就被吹出場，讓隊友柯瑞（Stephen Curry）直搖頭。
格林第一次被裁判阿科斯塔（Ray Acosta）吹犯規後，就對阿科斯塔念念有詞；接續班切羅（Paolo Banchero）切入進球、柯瑞被吹犯規後，格林再對阿科斯塔咆哮，柯瑞雖試圖緩頰，還輕拍格林屁股想緩下隊友情緒，但格林仍被阿科斯塔連吹2個技術犯規，第一節還有8分24秒就被驅逐出場，讓柯瑞也只能無奈搖頭。
這是格林本季第4次被驅逐出場，創下生涯攜新高，也創下另項特別紀錄，成為2017到18球季杜蘭特（Kevin Durant）單季5度被吹出場後，第一位單季至少4次被驅逐出場的球員。
根據「ESPN Stats & Info」統計，今天是格林本季第2次第一節就被驅逐，成為過去20個球季來唯一第一節就不只一次被吹出場的球員。
雖少了格林，勇士今天在維金斯（Andrew Wiggins）23分領軍、柯瑞讀秒階段飆進關鍵外線領軍下，仍以101：93擊敗魔術，2連敗後奪下2連勝。
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