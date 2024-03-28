NBA／柯瑞投進晚安三分卻超派踹椅子 裁判解釋格林驅逐原因

勇士隊格林（Draymond Green）經常在場上情緒失控，今天與魔術一戰，他開場不到4分鐘就因為向裁判不斷抱怨，連吞2次技術犯規被驅逐出場。不過勇士不受影響，終場仍以101：93擊退魔術。

格林本季因鎖喉灰狼戈貝爾（Rudy Gobert）和揮拳太陽諾基奇（Jusuf Nurkic），遭聯盟無限期禁賽。不過他似乎沒學到教訓，今天魔術狀元班切羅（Paolo Banchero）要到犯規後，明明犯規的人不是格林，他仍不斷對裁判抱怨，因此領到一次技術犯規，想不到他繼續抱怨，裁判賞他第二個技術犯規，只能提前離場。

Full sequence of Draymond Green ejection pic.twitter.com/V724fbCMSk — Alex 👋 (@Dubs408) 2024年3月27日

魔術首節命中率只有13.6%，得到11分，勇士雖第二節熄火，仍一路領先。決勝節魔術一度追到1分差，但柯瑞（Stephen Curry）最後一分鐘投進致命三分球，並做出招牌晚安手勢，宣告帶走比賽勝利，不過他回板凳席竟怒踹椅子。

His name is Stephen Curry



📺 @NBCSAuthentic pic.twitter.com/GvYV7vaLlm — Golden State Warriors (@warriors) 2024年3月28日

Steph kicked a chair after his dagger three 👀 pic.twitter.com/tlvJvvcwG1 — Bleacher Report (@BleacherReport) 2024年3月28日

維金斯（Andrew Wiggins）拿到勇士全隊最高的23分，柯瑞17分10助攻，湯普森（Klay Thompson）砍進15分，魔術則以安東尼（Cole Anthony）攻下26分8籃板，表現最佳。

本場比賽主裁判歐文（Mitchell Ervin）賽後解釋驅逐格林的判決，「格林長時間謾駡，對一名裁判發表令人震驚的褻瀆性言論。」歐文還強調，格林的黑歷史沒有影響這次判罰。

柯瑞賽後也談到格林被驅逐一事，「我要說我們需要他，他知道這點，我們也知道。所以無論如何都要讓他上場，這是我們要做到的事。」