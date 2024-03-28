快訊

影／寶林茶室首位死者呂男解剖 呂妻：希望檢方盡速查明死因

數位部早上遭人持槍闖入 男子高喊反政府 數位部：配合警方調查

稱「不滿政府施政」 男持空氣槍朝數位部射擊遭逮

NBA／柯瑞投進晚安三分卻超派踹椅子 裁判解釋格林驅逐原因

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞最後一分鐘投進致命三分球後和隊友慶祝！ 路透
柯瑞最後一分鐘投進致命三分球後和隊友慶祝！ 路透

勇士隊格林（Draymond Green）經常在場上情緒失控，今天與魔術一戰，他開場不到4分鐘就因為向裁判不斷抱怨，連吞2次技術犯規被驅逐出場。不過勇士不受影響，終場仍以101：93擊退魔術。

格林本季因鎖喉灰狼戈貝爾（Rudy Gobert）和揮拳太陽諾基奇（Jusuf Nurkic），遭聯盟無限期禁賽。不過他似乎沒學到教訓，今天魔術狀元班切羅（Paolo Banchero）要到犯規後，明明犯規的人不是格林，他仍不斷對裁判抱怨，因此領到一次技術犯規，想不到他繼續抱怨，裁判賞他第二個技術犯規，只能提前離場。

魔術首節命中率只有13.6%，得到11分，勇士雖第二節熄火，仍一路領先。決勝節魔術一度追到1分差，但柯瑞（Stephen Curry）最後一分鐘投進致命三分球，並做出招牌晚安手勢，宣告帶走比賽勝利，不過他回板凳席竟怒踹椅子。

維金斯（Andrew Wiggins）拿到勇士全隊最高的23分，柯瑞17分10助攻，湯普森（Klay Thompson）砍進15分，魔術則以安東尼（Cole Anthony）攻下26分8籃板，表現最佳。

本場比賽主裁判歐文（Mitchell Ervin）賽後解釋驅逐格林的判決，「格林長時間謾駡，對一名裁判發表令人震驚的褻瀆性言論。」歐文還強調，格林的黑歷史沒有影響這次判罰。

柯瑞賽後也談到格林被驅逐一事，「我要說我們需要他，他知道這點，我們也知道。所以無論如何都要讓他上場，這是我們要做到的事。」

Draymond Green Stephen Curry 勇士 魔術

相關新聞

NBA／柯瑞投進晚安三分卻超派踹椅子 裁判解釋格林驅逐原因

勇士隊格林（Draymond Green）經常在場上情緒失控，今天與魔術一戰，他開場不到4分鐘就因為向裁判不斷抱怨，連吞2次技術犯規被驅逐出場。不過勇士不受影響，終場仍以101：93擊退魔術。

NBA／柯瑞都搖頭...格林開賽不到4分鐘就領2T被趕出場

勇士隊前鋒格林（Draymond Green）今天又掌控不了情緒，面對魔術隊的第一節就因連續領到2次技術犯規被，比賽進行...

NBA／雷霆亞歷山大缺陣 火箭格林OT接管比賽豪取10連勝

近況絕佳的火箭作客雷霆，兩隊戰到延長賽，全場狂砍37分的格林（Jalen Green）接管比賽，終場以132：126贏球，收下10連勝，仍落後西區第10的勇士1場勝差。 雷霆一哥亞歷山大（Sha

NBA／AD休兵、詹姆斯回歸奪大三元 湖人射垮灰熊奪5連勝

昨天因腳踝痠痛一天，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天面對灰熊隊回歸就繳出23分、14籃板、...

NBA／76人沒他39場只拿13勝 救星安比德有望附加賽前回歸

2月初進行左膝手術的76人隊當家球星安比德（Joel Embiid），有望季後賽前就歸隊，今天教頭諾斯（Nick Nur...

NBA／巫師波爾狂飆本季新高38分 OT錯失關鍵外線不敵籃網

巫師今天主場迎戰籃網，後衛波爾（Jordan Poole）狂砍本季新高38分，但沒把握延長賽追平外線機會，終場以119：122輸球，中止近期的3連勝。 波爾與籃網湯瑪斯（Cam Thomas）上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。