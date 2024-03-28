NBA／詹皇缺陣 湖人落後19分逆轉勝

NBA湖人隊昨開啟客場6連戰征途，「小皇帝」詹姆斯因腳踝痠痛缺陣，首節最多落後公鹿隊19分，但在正規賽從未領先下展現韌性，硬是在二度延長戰以128：124逆轉戰局，拚出4連勝。

戴維斯「燃燒生命」上場52分鐘51秒，成為生涯出賽最久的一戰，也是湖人隊史自2012年「小飛俠」布萊恩後出賽時間最長的球員；他轟下全場最高34分、23籃板，還搧出4火鍋，包括第一次延長賽封掉公鹿後衛里拉德的出手，一掌拍掉對方「絕殺」機會。

戴維斯透露，關鍵火鍋是自己防守本能，看到里拉德動作、解讀成功，才讓湖人續命；他也說，落後19分還能逆轉勝十分有趣，「現在一場比賽領先20分不代表什麼，因為聯盟進攻火力很凶猛，可以很快消弭領先。」

里夫斯昨出賽48分鐘，貢獻29分、14籃板、10助攻，完成生涯第2度「大三元」，強調能和隊友迎戰強隊，還投進重要一擊，「這就是小時候夢想的情境。」他形容現在的湖人是「無法預測的球隊」，團隊能有好的發揮，就算沒詹姆斯，仍是難以擊敗的隊伍。

公鹿吞敗後仍居東區第2，但19分領先沒守成仍是警訊，貢獻29分、本季新高21籃板和11助攻的當家球星安戴托昆波說，要回去重看比賽、從中學習，了解為何為輸掉一場該贏的比賽。