NBA／哈勒戴曝被里拉德交易案嚇傻 讚隊友布朗打臉外界質疑

防守專家哈勒戴（Jrue Holiday）休賽季在里拉德（Damian Lillard）交易案被公鹿送往拓荒者，隨後又被交易到塞爾蒂克，組成豪華5星陣容。哈勒戴近日作客勇士隊格林（Draymond green）的節目，回憶自己得知遭交易時，真的被嚇到。

哈勒戴透露自己在睡午覺時收到公鹿總管訊息，但他睡得很熟不想馬上回覆。隨後經紀人打來，告知交易案發生了，因此要他立刻回電給公鹿總管，確認自己被當成里拉德交易案籌碼。

哈勒戴得知被交易後非常震驚，因為事前沒任何跡象，他認為球隊要在交易案24小時前就通知，而不是5分鐘前。他認為24小時可能太超過，但自己效力公鹿多年，又是2021年奪冠核心球員，該得到應有的尊重。

塞爾蒂克本季打出統治級戰績，57勝15敗，領先東區第2的公鹿11場勝差。哈勒戴也稱讚新隊友布朗（Jaylen Brown），「有人說他不會左手運球，如果你們今年有看他比賽，他一直瘋狂用左手進攻。他被說不是好的射手，就會把三分球投得很準，成為我們的首選射手之一，我覺得當有人懷疑他時，他就會說：『我要證明你錯了。』」

哈勒戴認為布朗很強硬且很想贏，還是一名全能型球員，「我們有時會將他擺在底角進攻，有時會讓他打控球後衛，運球過半場，打擋拆製造空檔，布朗的球技這麼全面，這就是為什麼我喜歡和他一起打球。」