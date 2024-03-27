NBA／上場52分鐘僅次Kobe AD率隊逆轉公鹿喊「有趣」

湖人隊今天克服最多19分落後，在二度延長激戰以128：124逆轉東區排名前段班的公鹿隊，出賽52分51秒的戴維斯（Anthony Davis）是一大功臣，帶著膝蓋不適轟下34分的他也以「有趣」為比賽下註解。

湖人今天少了腳踝痠痛的當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），但在戴維斯34分外帶23籃板、里夫斯（Austin Reaves）生涯第2度「大三元」領軍下演出後來居上戲碼，4連勝到手，穩住西區第9席位。

今天完全燃燒的戴維斯，第一次延長賽賞了公鹿後衛里拉德（Damian Lillard）關鍵火鍋，毀掉公鹿可能的「絕殺」機會，他透露這是自己的防守本能，當下看到里拉德動作，解讀成功，才讓湖人續命。

ANTHONY DAVIS ❌ pic.twitter.com/EezefjK7NP — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2024年3月27日

「20分領先在現在聯盟不代表什麼，因為現在聯盟的進攻火力很兇猛，可以很快就消弭領先。」助隊演出19分逆轉勝的戴維斯說。今天是戴維斯生涯出賽最久的一場比賽，也是湖人隊史自2012年「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）後出賽時間最長的球員，他用「這很有趣」形容完今天比賽馬上說，球隊要馬上重新整頓，明天繼續迎接勝場。

湖人正開啟客場6連戰征途，今天打完公鹿就要轉戰曼非斯，「背靠背」中出戰灰熊隊。