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NBA／終於是1+1>2！唐西奇讚厄文是蝙蝠俠：我是羅賓

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇和厄文不只場上化學效應充足，場下關係也非常融洽。 路透社
唐西奇和厄文不只場上化學效應充足，場下關係也非常融洽。 路透社

獨行俠隊近況火燙，今天以132：96痛宰國王隊後，目前於西區排名第6，和第4的快艇只有1.5場勝差，接下來賽程難度不高，賽季尾端後勢看漲，其中雙星唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）的連線比上季好上不少，終於展現1+1>2的效應，唐西奇受訪時也大讚厄文是「蝙蝠俠」。

唐西奇今天攻下28分、厄文則轟下24分，兩人穩健的發揮是今天獨行俠能輕取國王的關鍵，此外這場勝利也讓兩隊的名次對調，獨行俠取得近期5連勝，火燙程度在全聯盟僅次於火箭隊。

身為穆斯林的明星後衛厄文3月進入齋戒月，外界原認為這會是獨行俠的一大隱憂，但厄文本月依舊維持高水準表現，場均以4成76命中率轟下23.5分5籃板5助攻，讓獨行俠能維持在高檔狀態。

唐西奇受訪時也忍不住大讚後場搭檔：「他是蝙蝠俠，而我是輔佐他的羅賓，球場外他是個很棒的人，我們相處得很融洽，現在的化學效應非常好。」

國王今天手感不佳，命中率不及4成，且沒有球員得分超過20，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）說：「沙波尼斯（Domantas Sabonis）和福克斯（De'Aaron Fox）都是全明星，我們只是想對他們施加壓力，這是所有人的集體努力，他們很好的執行了賽前計畫。」

此外，基德也力讚球隊攻守兩端的表現，獨行俠今天外線火力爆發，以賽季最高的5成64三分命中率轟進22顆三分球，還讓國王得分沒破百，「我們試著把握每個機會、面對當下的比賽，每個回合都讓球隊變更好。」

厄文 唐西奇 獨行俠

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