NBA／雷霆差點浪費20分領先險勝鵜鶘 相隔7季再奪50勝
前戰被公鹿打爆的雷霆，今天作客鵜鶘浪費20分領先優勢，第四節前段遭逆轉。不過鵜鶘比賽最後3分多鐘一分未得，雷霆終場仍以119：112贏球，取得本季第50勝。
雷霆第二節22投16中，狂轟40分，第三節前段就取得20分領先。鵜鶘威廉森（Zion Williamson）和麥凱倫（C.J. McCollum）及時甦醒，聯手帶隊轟出14：0攻勢，帶著6分落後進入決勝節。
比賽時間剩6分08秒，鵜鶘靠著威廉森罰球要回領先，但最後3分多鐘陷入得分荒，雷霆靠著兩記外線，加上威廉斯（Jalen Williams）砍進6分，打出一波12：0強勢收尾。
這是雷霆2015-16賽季後，首度取得50勝，當時杜蘭特（Kevin Durant）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）都還在陣中。
雷霆威廉斯全場得到26分，吉迪（Josh Giddey）25分9籃板，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）有24分8助攻。亞歷山大賽後受訪時自曝，股四頭肌酸痛影響到他的發揮，「大部分時間不去想它，專注球場、閱讀比賽和反應，盡自己所能影響比賽。」
鵜鶘方面，威廉森拿到29分10助攻3抄截，麥凱倫攻下23分。威廉森也談到比賽尾聲進攻低潮，「我們有點停滯不前，這種情況我應該更積極要球。」
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