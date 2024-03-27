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NBA／勇士「全國主場」成優勢 柯爾：到處都有柯瑞迷

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞今天攻下17分，勇士又在客場贏球。 路透
柯瑞今天攻下17分，勇士又在客場贏球。 路透

在9連勝的火箭隊強力追擊下，勇士隊今天出戰熱火隊的比賽，靠著湯普森（Klay Thompson）拿下28分，以21分差距擊敗熱火終止2連敗，與火箭勝差擴大到1場；對於球隊目前仍在為附加賽門票努力，勇士主控柯瑞（Stephen Curry）表示，球隊本賽季在客場的佳績，讓他們對於與任何對手對抗仍充滿信心。

儘管本賽季主場勝率在西區屬於後段班，不過勇士今天於客場擊敗熱火後，本賽季客場戰績已經來到19勝15敗，至今仍能保持西區第10名的位置，也有機會成為聯盟史上第二支主場勝率不足5成，但總勝率超過5成的球隊。

對於今天作客熱火主場靠著多點開花的攻勢擊敗對手，攻下17分6助攻的柯瑞（Stephen Curry）說：「客場戰績是我們至目前為止仍保持樂觀的理由，我依舊認為我們是一支可以擊敗任何對手的優秀球隊。」

儘管今天是在熱火主場出賽，現場仍湧入大批勇士球迷，不少人身穿柯瑞球衣，這也成為勇士另一項「客場優勢」，主帥柯爾（Steve Kerr）說：「當你走進聯盟中任何一個球場時，到處都會看到穿著藍色或是黃色球衣的球迷，尤其是柯瑞在全國各地都擁有大批球迷，無論何時何地都有人為他歡呼。」

勇士今天除了湯普森攻下28分，柯瑞也有進帳17分，維金斯（Andrew Wiggins）、庫明加（Jonathan Kuminga）分別有18分7籃板與17分7籃板進帳，湯普森稱讚維金斯是球隊不可缺的重要戰力，「我們兩年前能贏得冠軍，就是因為維金斯在攻防兩端的表現，有了他，我們才能夠達到我們想要去的位置，沒有他我們無法充分發揮潛力。」

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