NBA／「藤真豆總」怎麼還沒執教？朗多：在等詹皇買球隊

前明星控衛「豆總」朗多（Rajon Rondo）以優秀的籃球智商聞名全聯盟，也被不少球迷看好是名好教練「績優股」，前隊友詹姆斯（LeBron James）近期受訪時也對此表示同意，認為朗多有能力在NBA當高水準的總教練，聽聞此事後朗多則開玩笑回覆，自己還在等詹皇退休後買球隊。

朗多上一次在NBA出賽已經是2年前，目前他人在肯塔基大學教練團內擔任學生助教，詹姆斯近期上Podcast節目時，大讚朗多是自己見過籃球智商最高的球員，「對我來說很奇怪的是，朗多沒有在高水準比賽執教過，我認為這是因為他不想這樣做，畢竟誰願意一直和這些有錢有勢的傢伙打交道呢？」

朗多近日和卡森斯（DeMarcus Cousins）參加Podcast節目節目《ALL THE SMOKE》，談話中提及詹姆斯對他的讚譽，而他則打趣回覆道，一旦詹姆斯退休後收購拉斯維加斯的擴張隊，自己將考慮展開NBA教練生涯。

朗多也提到，自己會把卡森斯納入自己的教練團，負責擔任「圍事組」，「你知道，現在的年輕人脾氣都蠻火爆的，他們可能會和教練吵架，所以我肯定會帶上他的，請他擔任我的保鏢。」

卡森斯也一搭一唱的附和，但他也強調自己仍尋求擔任球員的機會，「這個提議很好，我會繼續努力，但我還是希望由我親自影響比賽勝負，我才不在乎朗多說什麼，我只願意簽下球員合約。」