快訊

剴剴虐死案「確有行政制度疏漏」 兒盟董事長林志嘉鞠躬道歉

好友發文悼「寶林茶室39歲呂姓死者」：投信圈百年難得一見行銷鬼才

前公公王文洋開價5億搶金孫？麻衣親否認曝生活近況

NBA／「藤真豆總」怎麼還沒執教？朗多：在等詹皇買球隊

聯合新聞網／ 綜合報導
朗多曾在湖人和詹皇當過3年隊友。 路透社
朗多曾在湖人和詹皇當過3年隊友。 路透社

前明星控衛「豆總」朗多（Rajon Rondo）以優秀的籃球智商聞名全聯盟，也被不少球迷看好是名好教練「績優股」，前隊友詹姆斯（LeBron James）近期受訪時也對此表示同意，認為朗多有能力在NBA當高水準的總教練，聽聞此事後朗多則開玩笑回覆，自己還在等詹皇退休後買球隊。

朗多上一次在NBA出賽已經是2年前，目前他人在肯塔基大學教練團內擔任學生助教，詹姆斯近期上Podcast節目時，大讚朗多是自己見過籃球智商最高的球員，「對我來說很奇怪的是，朗多沒有在高水準比賽執教過，我認為這是因為他不想這樣做，畢竟誰願意一直和這些有錢有勢的傢伙打交道呢？」

朗多近日和卡森斯（DeMarcus Cousins）參加Podcast節目節目《ALL THE SMOKE》，談話中提及詹姆斯對他的讚譽，而他則打趣回覆道，一旦詹姆斯退休後收購拉斯維加斯的擴張隊，自己將考慮展開NBA教練生涯。

朗多也提到，自己會把卡森斯納入自己的教練團，負責擔任「圍事組」，「你知道，現在的年輕人脾氣都蠻火爆的，他們可能會和教練吵架，所以我肯定會帶上他的，請他擔任我的保鏢。」

卡森斯也一搭一唱的附和，但他也強調自己仍尋求擔任球員的機會，「這個提議很好，我會繼續努力，但我還是希望由我親自影響比賽勝負，我才不在乎朗多說什麼，我只願意簽下球員合約。」

LeBron James

延伸閱讀

NBA／戴維斯力拚52分鐘轟34分 湖人2OT血戰力退公鹿

NBA／坦言柯瑞對比賽影響力最大 詹姆斯：沒領先是安全的

NBA／詹姆斯輕鬆砍25分準大三元 湖人31分大勝老鷹

NBA／坦言不喜歡改判破壞節奏 柯瑞笑：但分差躺著拉開也不錯

相關新聞

NBA／大三元率湖人2OT逆轉公鹿 里夫斯：輸19分也沒放棄

沒詹皇沒問題！今年公鹿隊和湖人隊兩度交手，巨星詹姆斯（LeBron James）都因傷缺席，不過球隊並沒有漏氣，本季成功「雙殺」這支東區勁旅， 後衛里夫斯（Austin Reaves）今天轟下29分

NBA／勇士「全國主場」成優勢 柯爾：到處都有柯瑞迷

在9連勝的火箭隊強力追擊下，勇士隊今天出戰熱火隊的比賽，靠著湯普森（Klay Thompson）拿下28分，以21分差距...

NBA／雷霆差點浪費20分領先險勝鵜鶘 相隔7季再奪50勝

前戰被公鹿打爆的雷霆，今天作客鵜鶘浪費20分領先優勢，第四節前段遭逆轉。不過鵜鶘比賽最後3分多鐘一分未得，雷霆終場仍以119：112贏球，取得本季第50勝。 雷霆第二節22投16中，狂轟40分，

NBA／「藤真豆總」怎麼還沒執教？朗多：在等詹皇買球隊

前明星控衛「豆總」朗多（Rajon Rondo）以優秀的籃球智商聞名全聯盟，也被不少球迷看好是名好教練「績優股」，前隊友詹姆斯（LeBron James）近期受訪時也對此表示同意，認為朗多有能力在NB

NBA／灰狼愛德華讚助教破解勇士戰術 柯爾：這不是秘密

勇士先前與灰狼交手戰到最後一刻，湯普森（Klay Thompson）錯失追平三分球，含恨吞敗。賽後灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）稱讚助教，預測到勇士要跑什麼戰術，對此勇士總教練柯爾（

NBA／名人堂之子、寂寞大神領軍 美奧運3x3名單出爐

美國籃球協會今天公布巴黎奧運3對3代表隊名單，其中包括曾在CBA拿下過75分的「寂寞大神」佛戴特（Jimmer Fred...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。