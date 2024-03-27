NBA／灰狼愛德華讚助教破解勇士戰術 柯爾：這不是秘密

勇士先前與灰狼交手戰到最後一刻，湯普森（Klay Thompson）錯失追平三分球，含恨吞敗。賽後灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）稱讚助教，預測到勇士要跑什麼戰術，對此勇士總教練柯爾（Steve Kerr）今天受訪時做出回應。

媒體詢問柯爾戰術被灰狼看穿的感覺，柯爾直言每支球隊情蒐都做得很好，該怎麼打不是秘密「像我們有12名助理教練，我們也知道其他隊最後關頭會跑什麼戰術。」柯爾指出，通常每隊關鍵時刻都有4或5個戰術，球隊彼此間都知道戰術，也會做好應對準備。」

柯爾指出，設計戰術不會只有一個機會，還會安排2到3個點，湯普森雖沒投進，但已經是一個不錯的機會，柯爾也不忘稱讚灰狼準備得很好。

柯爾還提到，這個戰術他們今年也用過，6周前對湖人就用這招，且成功投進三分球，他自認不是成功一次就一直用同套戰術的教練，如果一直使用，會讓對手更容易破解。