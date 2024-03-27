NBA／戴維斯力拚52分鐘轟34分 湖人2OT血戰力退公鹿

湖人隊今天迎戰東區排名前段班的公鹿隊，儘管當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）因腳踝痠痛缺陣，但團隊展現韌性，在正規賽不曾領先下和公鹿拚到2度延長賽，最終在戴維斯（Anthony Davis）「雙20」、里夫斯（Austin Reaves）「大三元」發揮下，以128：124踢館成功。

公鹿開賽打出22：6猛攻、首節最多領先19分，首節取得32：16領先；湖人第二節進攻雖回神，仍以42：58落後。

第三節湖人後衛羅素（D'Angelo Russell）砍進4記三分彈，助隊比分追近到69：77，但公鹿波提斯（Bobby Portis）進球止血，克勞德（Jae Crowder）追加外線，加上「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），讀秒階段進球，讓公鹿帶著88：74領先進入決勝節。

湖人第四節仍靠羅素追分，戴維斯首度外線進球再讓比分縮小到個位數，里夫斯（Austin Reaves）連進2球再讓湖人追近比分到91：96；公鹿雖有米道頓（Khris Middleton）外線破網止血，但戴維斯第2記三分球讓差距再回到5分差，里夫斯再追加外線，43.9秒普林斯（Taurean Prince）2罰俱中更以101：101追平。

米道頓接續進攻失手，但羅素切入也被畢斯利（Malik Beasley）封下，最後13.2秒球權回到公鹿手中；安戴托昆波切入製造湖人犯規，但想空中接力失手，里夫斯「絕殺」外線也涮框而出，比賽101：101進入延長賽。

畢斯利延長賽雖為公鹿先投進外線，但戴維斯外線也破網，丁威迪（Spencer Dinwiddie）的三分球破網更讓湖人首度領先；1分27秒畢斯利飆進追平外線，不過湖人有八村壘切入再度領先。關鍵時刻里拉德（Damian Lillard）挺身而出，他41.3秒外線出手被犯規，3罰都命中讓公鹿114：113超前，13.6秒再飆進關鍵外線，不過3.1秒羅素2罰命中讓比數117：117再追平，戴維斯關鍵火鍋更封掉公鹿奪勝機會，進入二度延長賽。

第二度延長雙方前3分鐘都沒得分，直到里拉德切入灌籃才終於有分數進帳，但湖人有里夫斯先投進追平球，讀秒階段更飆進關鍵外線，助湖人辛苦以128：124奪下4連勝。

戴維斯上場52分鐘，貢獻34分、23籃板還有4阻攻，上場48分鐘的里夫斯締造29分、14籃板、10助攻的生涯第2度「大三元」，出賽50分鐘的羅素也有29分、12助攻和7籃板表現。

安戴托昆波上場46分鐘，繳出29分、21籃板、11助攻「大三元」，但6罰僅中1；里拉德貢獻27分、8助攻，但二度延長賽追分關頭6犯離場。

詹姆斯前天面對溜馬隊出戰38分鐘，教頭漢姆（Darvin Ham）表示詹姆斯賽後就有些不舒服，今天休息後會再視他身體狀況決定明天「背靠背」出戰灰熊隊是否回歸。