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NBA／格林再做粗暴防守！勇士輕取沒巴特勒的熱火守住排名

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(左)。 美聯社
格林(左)。 美聯社

勇士今天作客沒有巴特勒（Jimmy Butler）的熱火，格林（Draymond Green）再次做粗暴防守動作，但裁判認為是普通犯規。勇士靠著熱火下半場打鐵，將分差拉開，終場以113：92贏球，領先西區第11的火箭1場勝差。

首節9分45秒，格林和熱火後衛米爾斯（Patty Mills）糾纏，他整支手繞著米爾斯的右肩與頸部，並把他往後拉倒，不過裁判看完重播回放後，不認為是惡意犯規。

勇士半場打完落後2分，但第三節熱火23投7中，勇士反倒取得10分領先。末節熱火持續打鐵，勇士打出一波9：0攻勢，分差擴大到20分，比賽時間剩1分半進入垃圾時間。

勇士湯普森（Klay Thompson）全場投進6記三分球，進帳28分，庫明加（Jonathan Kuminga）得到18分7籃板，柯瑞（Stephen Curry）和維金斯（Andrew Wiggins）都砍下17分。熱火則以阿德巴約（Bam Adebayo）得到24分9籃板，表現最佳。

Draymond Green 勇士 熱火

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