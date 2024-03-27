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NBA／塞爾蒂克遭逆轉 火箭9連勝
東、西區兩支最長連勝之師昨同日出賽卻命運大不同。聯盟龍頭塞爾蒂克在與老鷹之戰於最多領先30分下遭逆轉，中止9連勝；火箭與拓荒者比賽靠多點開花攻勢，以110：92收9連勝，距西區第10名勇士僅剩半場勝差。
3月的前12場比賽拿10勝的火箭，成為西區附加賽卡位戰的最強追兵，面對5名菜鳥先發的拓荒者，火箭沒放過延續連勝好機會，在格林進帳全隊最高27分領軍，團隊6人得分來到雙位數，最終以18分差距收下9連勝，也是球隊近5年來最長連勝。
贏下這場比賽讓火箭與西區第10名的勇士僅剩半場勝差，有望將這支昔日冠軍勁旅拖出附加賽行列之外，談到與勇士的卡位戰，格林說：「我們確實不斷在關注他們，甚至還看了他們的比賽，接下來我們要做的就是繼續堅持下去。」火箭本賽季仍有11場比賽要進行，其中就包括一場與勇士正面對決，也被認為是西區附加賽最後一張門票爭奪戰。
仍在力拚直接取得季後賽資格的太陽，昨在主場與馬刺進行二連戰第二場，馬刺少了當家球星溫班亞瑪下，太陽卻以102：104敗下陣來，排名一口氣遭到國王與獨行俠超越，落居西區第8名，接下來的10場比賽也被視為是「魔鬼賽程」，將輪番碰上東、西區前段班球隊，直接晉級季後賽有得拚。
2023-24 NBA即時比分
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