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NBA／沙波尼斯創不朽紀錄 主帥：該被列入年度MVP討論
沙加緬度國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）今天迎戰費城76人，繳出11分、13籃板、10助攻，率隊以108比96獲勝，也締造連續54場「雙十」紀錄，成為ABA、NBA合併後聯盟史上第一人。
國王中鋒沙波尼斯今天對76人的比賽中，第3節剩下5分24秒時，在籃下撿到隊友被蓋火鍋的球之後輕鬆擺進2分，正式完成連續第54場繳出「雙十成績單」的驚人紀錄。
自從1976年ABA和NBA合併後，原本連續「雙十」紀錄是由現在效力於邁阿密熱火的明星前鋒勒夫（Kevin Love）所保持的53場。
根據美國媒體ESPN報導，若兩聯盟還未合併以前，最多連續雙十場次紀錄締造者，是張伯倫（Wilt Chamberlain）的227場。
沙波尼斯今天繳出本季第25次大三元，也讓他成為NBA史上自從「大O」羅伯森（Oscar Robertson）、張伯倫、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、約柯奇（Nikola Jokic）後，第5名能完成單季25次大三元以上的球員。
國王總教練布朗（Mike Brown）不但盛讚子弟兵，甚至還為他抱不平，「沙波尼斯度過了如此非凡的一年，顯然他應該要入選明星賽，顯然他應該要被列入年度第一隊的討論，顯然他應該也要被列入年度最有價值球員的討論串才對。」
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