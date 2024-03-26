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NBA／迪文森佐11顆三分球破尼克紀錄 調侃布朗森都不傳球

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
迪文森佐狂轟11顆三分球。 路透社
迪文森佐狂轟11顆三分球。 路透社

就在瀕臨歷史紀錄的時刻，還差一顆三分球的迪文森佐（Donte DiVincenzo）突然感受到自己有些慌亂；周圍球迷傳來的鼓譟聲，讓他感受到自己彷彿就像柯瑞一樣。

「那是很奇妙的感覺，」迪文森佐說，「就像每一次當你觸球時，他們就會高喊『投籃！投籃！』」

迪文森佐最後還是頂住壓力，命中了本場比賽的第11顆三分球，一舉刷新個人和尼克隊史紀錄。隨後，迪文森佐就在滿場球迷的鼓掌中退場。

迪文森佐全場豪取40分，創下生涯新高，幫助尼克以124比99痛宰戰績墊底的活塞。

加上今天比賽，迪文森佐本季已經累積投進234顆三分球，逼近佛尼爾（Evan Fournier）所保持的241顆隊史紀錄。

布朗森（Jalen Brunson）補上28分，哈特（Josh Hart）拿到11分14籃板10助攻，收下本季第6次大三元。阿丘瓦（Precious Achiuwa）9分16籃板。

尼克最近7場比賽贏得6勝，與騎士之間追到僅有半場勝差。一項數據顯示，當尼克取得兩位數分差領先時，其戰績來到38勝3敗，高居聯盟第一。

破紀錄的同時，迪溫森佐也不忘調侃一下隊友布朗森。「如果他能更多傳一些球給我，我今晚有可能會投進15顆三分球。」

據統計，湯普森（Klay Thompson）保有單場14顆三分球的聯盟紀錄，柯瑞（Stephen Curry）、里拉德（Damian Lillard）和拉文（Zach LaVine）以13球排名在後。

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