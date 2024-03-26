NBA／「美國隊VS世界隊」明星賽上演 席佛證實有在討論

近幾年NBA明星賽淪為刷分大戰，精采度不足受到許多球迷批評，而NBA總裁席佛（Adam Silver）近日證實有在考慮將明星賽改制成美國隊VS世界隊，不過他也坦言「我認為，也許我們已經回不去讓他們進行真正有競爭力比賽的時候。」

席佛在針對全明星賽缺乏競爭性時說道，「這是一個很棒的週末，但這不是一場籃球比賽，如果我沒有看到今年發生的事情，我認為我們已經準備好進行美國隊與世界隊對戰，我認為，與其試圖創建一場極具競爭力的籃球比賽，且不確定球隊或球員是否真的想要，我們應該做一些不同的事情，讓它成為籃球的慶祝活動。」他也認為柯瑞（Stephen Curry）和優涅思庫（Sabrina Ionescu）之間的三分球大賽可能是未來的一個模式。

能看到安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、唐西奇（Luka Doncic）和約柯奇（Nikola Jokic）等聯盟頂尖球星聯手對陣美國本土的明星隊將非常有看頭，特別是對歐洲球迷來說，但有專家提到，世界隊這邊可能還存在陣容位置分配上的問題，目前的明星球員以中鋒為主，後衛及鋒線上僅有亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、唐西奇、維金斯（Andrew Wiggins）等人，但或許看這些大個子一起打球也是有趣的體驗。

國際賽相當受到球迷喜愛，也因此美國隊與世界隊交鋒的想法非常吸引人。NBA似乎正在考慮每一種可能的替代方案，以提高明星賽的關注度。無論明星週最終採取什麼樣的形式，將這個賽制納入顯然是有機會取得成功。