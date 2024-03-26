NBA／爆冷輸馬刺迎魔鬼賽程 太陽教頭不擔心：樂於對抗任何人

太陽今天在主場出戰馬刺，儘管對手頭牌球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因傷缺陣，但最終卻遭到馬刺索漢（Jeremy Sochan）於比賽最後29秒投進關鍵三分球擊退，對於在季後賽卡位戰的關鍵時刻輸給西區戰績墊底的馬刺，讓太陽後衛比爾（Bradley Beal）也直言難以接受。

2天前才在主場以25差距擊敗馬刺的太陽，今天兩隊在同一場地再度進行比賽，不過馬刺卻缺少了當家球星溫班亞瑪，但最終卻反以2分差距擊敗太陽，終結了近期的3連敗。

而太陽在這場比賽失利，加上獨行俠、國王兩支卡位戰競爭球隊雙雙贏球，讓太陽再度落入到西區第8名，且緊追在後、3連勝的湖人還來勢洶洶，讓今天在比賽最後階段因為右手無名指扭傷退場的比爾直言難以接受，「這是很令人失望的結果，我們以為對手沒有溫班亞瑪可以打得更容易，但卻反而被踢了一腳，他們表現的咄咄逼人，但我們卻無法做出回應。」

太陽總教練佛蓋爾（Frank Vogel）也說：「輸掉這場比賽是不能被接受的，對我們的球員來說大家都在做正確的事情並做了好的準備，但今天上半場我們卻沒有辦法保持專注。」

且對於太陽來說最不利的是在本季最後10場比賽中他們將對上金塊、雷霆、鵜鶘、騎士、灰狼、快艇、國王等東西區前段班球隊，在沒有輸球空間的情況下只能背水一戰，佛蓋爾說：「我們樂於面對任何對手的機會，也不擔心日程上的安排。」