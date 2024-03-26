NBA／卡盧索撞飛波爾被吹惡意犯規 巫師退公牛本季首度3連勝

巫師今天作客公牛，開局就打出15：0攻勢，儘管公牛第三節追平比數，但巫師終場仍以107：105險勝公牛，收下本季第一次3連勝，也是東區現存最長連勝紀錄。

第三節7分52秒時，卡盧索（Alex Caruso）試圖製造波爾（Jordan Poole）進攻犯規，裁判未買單，不料卡盧索起身後跑去衝撞波爾，遭裁判吹一級惡意犯規。巫師一度取得8分領先，但公牛本節尾聲打出8：0攻勢，扳平戰局。

Jordan Poole and Alex Caruso went back and forth pushing each other.



Caruso got a flagrant 1.



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末節雙方陷入打鐵戰，巫師最後5秒領先2分，公牛沒有暫停，德羅展（DeMar DeRozan）只能出手超大號三分球，結果沒進，輸掉比賽。

巫師以波爾攻下23分5助攻表現最佳，基斯佩特（Corey Kispert）19分12籃板，荷姆斯（Richaun Holmes）14分15籃板。這是巫師2023年1月拿下6連勝以來，首度拿到3連勝，基斯佩特受訪時說，「我們希望不久的將來，這是更普通的事，現在感覺很好，我們準備四連勝。」

公牛方面，德羅展拿到27分6助攻5抄截，懷特（Coby White）20投僅6中，得到22分，卡盧索12分6籃板5助攻，還有2抄截。德羅展直言，「我們不應該像這樣放棄比賽，我們有韌性，但不能每場都打得這麼接近。」