NBA／卡盧索撞飛波爾被吹惡意犯規 巫師退公牛本季首度3連勝
巫師今天作客公牛，開局就打出15：0攻勢，儘管公牛第三節追平比數，但巫師終場仍以107：105險勝公牛，收下本季第一次3連勝，也是東區現存最長連勝紀錄。
第三節7分52秒時，卡盧索（Alex Caruso）試圖製造波爾（Jordan Poole）進攻犯規，裁判未買單，不料卡盧索起身後跑去衝撞波爾，遭裁判吹一級惡意犯規。巫師一度取得8分領先，但公牛本節尾聲打出8：0攻勢，扳平戰局。
末節雙方陷入打鐵戰，巫師最後5秒領先2分，公牛沒有暫停，德羅展（DeMar DeRozan）只能出手超大號三分球，結果沒進，輸掉比賽。
巫師以波爾攻下23分5助攻表現最佳，基斯佩特（Corey Kispert）19分12籃板，荷姆斯（Richaun Holmes）14分15籃板。這是巫師2023年1月拿下6連勝以來，首度拿到3連勝，基斯佩特受訪時說，「我們希望不久的將來，這是更普通的事，現在感覺很好，我們準備四連勝。」
公牛方面，德羅展拿到27分6助攻5抄截，懷特（Coby White）20投僅6中，得到22分，卡盧索12分6籃板5助攻，還有2抄截。德羅展直言，「我們不應該像這樣放棄比賽，我們有韌性，但不能每場都打得這麼接近。」
2023-24 NBA即時比分
▪領先30分慘遭老鷹逆轉 塞爾蒂克終結9連勝！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言