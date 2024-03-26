NBA／唐西奇生涯大三元追平哈登 獨行俠近9戰勇奪8勝
馬卡南（Lauri Markkanen）回歸攻下34分，可說是帶給獨行俠莫大威脅，不過獨行俠靠著雙星聯手拿下56分，加上第四節壓制爵士只拿17分，並轟出一波16比2的關鍵攻勢，在客場115比105拿下勝利。
獨行俠取得4連勝，同時最近9場比賽拿下8勝，戰績提升到42勝29敗，由於太陽今天意外敗給馬刺，獨行俠排名上升到西區第7，與回到第6名的國王之間無勝差。
「過去幾場比賽我們在防守方面做得很棒。我們要繼續前進。」唐西奇（Luka Doncic）說。華盛頓（P.J. Washington）也表示：「我們擁有世界上最好的兩個球員，我們必須做好防守。」
唐西奇攻下29分13助攻12籃板，完成本季第19次大三元，聯盟僅次於沙波尼斯（Domantas Sabonis）和約柯奇（Nikola Jokic）；生涯則是累積75次大三元，追平哈登（James Harden），並列聯盟第9。
此外，唐西奇生涯已經累積46次至少30分大三元，放諸歷史也是低於「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的106次和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的48次。
厄文（Kyrie Irving）得到27分5助攻3籃板，華盛頓16分；葛佛（Daniel Gafford）13分11籃板5助攻5阻攻2抄截。
馬卡南生涯累積命中1001顆三分球，成為聯盟史上第3位突破1000顆三分球的7呎球員，另外兩位分別是諾維茨基（Dirk Nowitzki）和佛萊（Channing Frye）。
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