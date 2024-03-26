NBA／改寫歷史！沙波尼斯連續54場雙十 勒夫發文祝賀
全能中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）今天面對繳出11分13籃板10助攻的大三元，寫下連續54場雙十演出，一舉超越勒夫（Kevin Love）所保持的自NBA與ABA合併以來最長連續場次雙十紀錄。
破紀錄的當下，國王主場更是播放影片致敬沙波尼斯的偉大演出。這是沙波尼斯本季第71場出賽，累積25次大三元和67次雙十，持續刷新個人紀錄。另一方面，沙波尼斯也成為史上第5位單季至少25次大三元的球員，前4人分別是「大O」羅伯森（Oscar Robertson）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、約柯奇（Nikola Jokic）。
如果放諸歷史，聯盟連續場次最多的雙十紀錄是上古神獸張伯倫所創下，他曾經在1964 到1967年期間連續227場完成雙十；第2及第3名也是他的連續220場和133場，呈現斷層領先。
見證沙波尼斯打破自己紀錄後，勒夫也發文給予祝賀：「仍在延續中！恭喜新任雙十王！」
沙波尼斯的紀錄之夜，國王全隊也沒有漏氣，整場比賽最多領先18分，最終以108比96拿下勝利。
福克斯（De'Aaron Fox）貢獻23分8籃板5助攻，穆雷（Keegan Murray）23分，替補的米契爾（Davion Mitchell）補上18分；76人陣中以馬克西（Tyrese Maxey）的29分表現最佳。
由於太陽意外敗給馬刺，國王和獨行俠分別贏球後，國王佔居西區第6，獨行俠則排第7，雙方並無勝差。接下來這兩隊將會連續交手兩場，攸關西區季後賽卡位戰。
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