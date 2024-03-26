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NBA／塞爾蒂克領先30分打到輸 泰托姆：難以下嚥的敗仗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
塞爾蒂克領先30分卻輸球，泰托姆賽後表示這是難以下嚥的一場敗仗。 路透
塞爾蒂克領先30分卻輸球，泰托姆賽後表示這是難以下嚥的一場敗仗。 路透

塞爾蒂克隊今天對老鷹隊之戰，最多領先30分卻以118：120落敗，吞下聯盟近兩年最大逆轉敗，對於球隊在下半場表現荒腔走板，讓老鷹掌握著逆轉機會，布朗（Jaylen Brown）直言大幅領先卻輕易鬆開油門，最終也為這樣的隨意心態付出代價。

過去22場比賽拿下20勝的塞爾蒂克，今天作客老鷹主場在上半場也打出精彩表現，第2節中段一度取得68：38分大幅領先，不過接下來老鷹展開猛烈反撲，第2節後段打出18：6的攻勢，下半場更是趁著綠衫軍進攻熄火，在第4節初就取得領先，最終也以2分差距完成戲劇化逆轉勝。

根據統計數據，這是聯盟自2021-22賽季快艇隊落後巫師隊35分、最終逆轉勝以來，聯盟比分差距最大的逆轉秀，且過去25年來僅有5場比賽曾發生30分以上的逆轉秀。

對於球隊苦吞難堪敗仗，今天攻下塞爾蒂克最高37分的泰托姆（Jayson Tatum）說：「我們在下半場放鬆步調，但對手維持很棒的節奏，這絕對是難以下嚥的敗仗。我們都是成年人、也是職業球員，並且清楚自己沒有做到贏球必須做的事。」

拿下24分的布朗也說：「領先30分後，我們就把腳從油門上鬆開，這讓我們為自己的隨意付出代價，打得太隨性了，並且有點分心。」

比賽最後10秒，老鷹於領先的情況下，杭特（De'Andre Hunter）原有機會透過對手犯規站上罰球線輕鬆取分，他選擇出手並投進三分球為比賽奠定勝負；談到做出這個「不尋常」的決定時，杭特說：「當時告訴自己，只要隊友傳球給我就會出手，卡佩拉（Clint Capela）抓到籃板並且真的傳給我，於是我也出手了。」

老鷹主帥史奈德（Quin Snyder）力挺子弟兵的決定，「他投得毫不猶豫，對自己出手充滿信心，我對他同樣充滿信心。」

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