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NBA／火箭持續升空豪取9連勝 離勇士剩半場勝差了
火箭今天在主場迎戰拓荒者，儘管布魯克斯（Dillon Brooks）外線8投0中，但火箭終場仍以110：92輕取拓荒者，收下2019年以來最長的9連勝，只落後西區第10的勇士半場勝差。
確定無緣季後賽的拓荒者連2戰推出「全新秀」陣容，第二節火箭瘋狂打鐵，控衛范弗利特（Fred VanVleet）單節10投1中表現最差，火箭單節只得19分，半場打完落後4分。
火箭第三節火力復甦，打出一波10：0攻勢，隨後漸漸將分差擴大，終場以18分之差贏球。火箭格林（Jalen Green）全場得到27分6籃板3抄截，蘭德爾（Jock Landale）有17分9籃板，范弗利特18投5中，攻下15分，布魯克斯13投2中，進帳11分。
拓荒者方面，班頓（Dalano Banton）攻下28分11籃板，探花韓德森（Scoot Henderson）得到15分，卡瑪拉（Toumani Camara）有12分，其他球員得分都是個位數。
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