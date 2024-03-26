快訊

陳永康與沈伯洋國防問政作風比一比 各自有什麼隱憂？

宥勝強制猥褻「疑勾串被害人」遭檢方當庭聲押 法官裁8萬交保

白沙屯媽回程急行軍！網驚見「不老男神」引騷動：這趟值得了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／領先30分慘遭老鷹逆轉 塞爾蒂克終結9連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
杭特(右)飆出全隊最高26分，幫助老鷹上演超級大逆轉。 美聯社
杭特(右)飆出全隊最高26分，幫助老鷹上演超級大逆轉。 美聯社

近期22戰取得20勝、走在9連勝路上的塞爾蒂克，在客場面對老鷹一度領先30分之多，沒想到卻在下半場節節敗退，第四節更是直接被逆轉，最後反以118比120飲恨落敗，中止連勝。

由於已經提前鎖定東區龍頭寶座，塞爾蒂克近期開始調整主力球員的上場，幾位核心輪番出賽，今天包括懷特（Derrick White）和哈勒戴（Jrue Holiday）都未上場。

挾著近期的氣勢，塞爾蒂克首節就轟出44比22的猛烈進攻，第二節一度拉開30分差；不過杭特（De'Andre Hunter）、卡佩拉（Clint Capela）和波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）聯手拿下26分，讓老鷹得以續命，上半場打完變成落後18分。

不過第三節雷吉奇（Vit Krejci）獨拿13分，帶動老鷹大反撲，團隊單節命中率衝到59.1%，三分球12投6中，加上綠衫軍這一節三分球完全失準，老鷹一口氣將差距縮小到個位數分差。

末節雙方競爭激烈，比分交互領先，最後時刻墨瑞（Dejounte Murray）和杭特連砍5分，塞爾蒂克卻連續失手，無力反擊，只能黯然結束連勝之旅。整個下半場比賽，綠衫軍輸給對手20分之多，本身命中率僅43.5%，擅長的三分攻勢竟15投1中，加上防守端也讓老鷹命中率衝到將近6成，種下敗因。

老鷹陣中6人得分達雙位數，杭特拿到24分7籃板，波格丹諾維奇22分，墨瑞19分15助攻5籃板3抄截，卡佩拉14分12籃板，雷吉奇16分。

泰托姆（Jayson Tatum）攻下37分8籃板5助攻，布朗（Jaylen Brown）24分，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）17分5籃板。

相關新聞

NBA／領先30分慘遭老鷹逆轉 塞爾蒂克終結9連勝

近期22戰取得20勝、走在9連勝路上的塞爾蒂克，在客場面對老鷹一度領先30分之多，沒想到卻在下半場節節敗退，第四節更是直接被逆轉，最後反以118比120飲恨落敗，中止連勝。 由於已經提前鎖定東區

NBA／多倫多吳季穎？暴龍波特驚傳涉賭遭聯盟調查

據《ESPN》知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，多倫多暴龍隊波特（Jontay Porter）過去幾個月多次出現違規投注行為，正接受聯盟調查。 報導指出，有

NBA／溫班亞瑪缺陣沒差！馬刺索漢扮太陽剋星 飆進致勝外線

太陽今天對上沒有溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的馬刺意外陷入苦戰，第三節後段至第四節前段被打出16：0攻勢，儘管關鍵時刻要回領先，但馬刺索漢（Jeremy Sochan）命中致勝三分球

NBA／火箭持續升空豪取9連勝 離勇士剩半場勝差了

火箭今天在主場迎戰拓荒者，儘管布魯克斯（Dillon Brooks）外線8投0中，但火箭終場仍以110：92輕取拓荒者，收下2019年以來最長的9連勝，只落後西區第10的勇士半場勝差。 確定無緣

NBA／湖人罰球數再度受質疑！美媒點一數據海放第二名

湖人昨天全場狂轟150分擊敗溜馬，但賽後雙方罰球數差距，再次成為球迷討論焦點，數據網站《Statmuse》統計，湖人本季比對手多罰420球；第二名的公鹿只比對手多罰222球。 湖人去年1月因裁判

NBA／湖人單場轟150分37年來新高 3連勝鞏固附加賽排名

湖人隊為季後賽卡位，昨天和溜馬隊上演飆分大戰，湖人在禁區大將戴維斯36分、16籃板領軍下，以150：145轟下勝利，得分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。