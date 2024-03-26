NBA／領先30分慘遭老鷹逆轉 塞爾蒂克終結9連勝

近期22戰取得20勝、走在9連勝路上的塞爾蒂克，在客場面對老鷹一度領先30分之多，沒想到卻在下半場節節敗退，第四節更是直接被逆轉，最後反以118比120飲恨落敗，中止連勝。

由於已經提前鎖定東區龍頭寶座，塞爾蒂克近期開始調整主力球員的上場，幾位核心輪番出賽，今天包括懷特（Derrick White）和哈勒戴（Jrue Holiday）都未上場。

挾著近期的氣勢，塞爾蒂克首節就轟出44比22的猛烈進攻，第二節一度拉開30分差；不過杭特（De'Andre Hunter）、卡佩拉（Clint Capela）和波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）聯手拿下26分，讓老鷹得以續命，上半場打完變成落後18分。

不過第三節雷吉奇（Vit Krejci）獨拿13分，帶動老鷹大反撲，團隊單節命中率衝到59.1%，三分球12投6中，加上綠衫軍這一節三分球完全失準，老鷹一口氣將差距縮小到個位數分差。

末節雙方競爭激烈，比分交互領先，最後時刻墨瑞（Dejounte Murray）和杭特連砍5分，塞爾蒂克卻連續失手，無力反擊，只能黯然結束連勝之旅。整個下半場比賽，綠衫軍輸給對手20分之多，本身命中率僅43.5%，擅長的三分攻勢竟15投1中，加上防守端也讓老鷹命中率衝到將近6成，種下敗因。

老鷹陣中6人得分達雙位數，杭特拿到24分7籃板，波格丹諾維奇22分，墨瑞19分15助攻5籃板3抄截，卡佩拉14分12籃板，雷吉奇16分。

泰托姆（Jayson Tatum）攻下37分8籃板5助攻，布朗（Jaylen Brown）24分，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）17分5籃板。