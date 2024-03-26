NBA／湖人罰球數再度受質疑！美媒點一數據海放第二名

湖人昨天全場狂轟150分擊敗溜馬，但賽後雙方罰球數差距，再次成為球迷討論焦點，數據網站《Statmuse》統計，湖人本季比對手多罰420球；第二名的公鹿只比對手多罰222球。

湖人去年1月因裁判漏吹輸塞爾蒂克，詹姆斯（LeBron James）賽後「驚天一跪」。有媒體指出，從那之後湖人在罰球方面獲得不少優勢，後續也有一些教練抱怨裁判哨音不公平，其中暴龍1月10日對上湖人時，第四節罰球2：23，暴龍總教練嘉柯維奇（Darko Rajakovic）賽後怒噴，「如果要讓湖人贏就早點說，我們就不打了。」

昨天湖人面對溜馬，湖人整場43罰38中；溜馬16罰9中，賽後溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）開酸，「我認為自家球員整場奮戰，只是有些事情無法克服，27罰的差距就是其一，17次的犯規差距是另外一點。」

溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）受訪時也談到罰球問題，「對手有很多次罰球，當這種狀況出現時，比賽會很艱難。對手一直掌控比賽節奏，雖後半段我們也找到節奏，但仍無法改變結果。」