NBA／溫班亞瑪缺陣沒差！馬刺索漢扮太陽剋星 飆進致勝外線
太陽今天對上沒有溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的馬刺意外陷入苦戰，第三節後段至第四節前段被打出16：0攻勢，儘管關鍵時刻要回領先，但馬刺索漢（Jeremy Sochan）命中致勝三分球，終場以104：102氣走太陽，本季對陣太陽取得3勝1敗優勢。
太陽上半場打完只領先3分，第三節始終無法將分差拉開，馬刺前鋒強森（Keldon Johnson）連命中兩記三分球，反倒以1分領先進入決勝節。
馬刺末節開局打出8：0攻勢，太陽靠著布克（Devin Booker）連得11分止血，關鍵時刻又連得5分，要回1分領先。不過最後29秒，馬刺索漢45度角外線空檔命中，領先2分，太陽最後一擊杜蘭特（Kevin Durant）和布克接連失手，吞下敗仗。
索漢全場砍下26分18籃板，瓦賽爾（Devin Vassell）26分7助攻，柯林斯（Zach Collins）貢獻有18分。太陽方面，布克得到36分6籃板，還有3阻攻，杜蘭特29分8籃板6助攻，比爾（Bradley Beal）只有9分6助攻。
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