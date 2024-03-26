NBA／多倫多吳季穎？暴龍波特驚傳涉賭遭聯盟調查

據《ESPN》知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，多倫多暴龍隊波特（Jontay Porter）過去幾個月多次出現違規投注行為，正接受聯盟調查。

報導指出，有爭議的比賽是美國時間1月26日和3月20日的比賽，第一場對陣快艇的比賽，關於波特數據的投注增加不少，投注項目是5.5分4.5籃板1.5助攻，命中0.5顆三分球。結果波特因眼睛受傷提前離場，只拿到3籃板1助攻，沒有出手三分球，據「DraftKings Sportsbook」報導，波特的三分球命中數是當天投注最賺錢項目。

3月20日暴龍對上國王，投注項目是7.5分5.5籃板，波特只打3分鐘就因生病為由退場，留下0分2籃板數據，據「DraftKings Sportsbook」報導，波特的數據是當天投注最賺錢項目。

還有其他家美國體育博彩公司發現，波特的數據出現異常投注興趣，多個帳戶下了1萬至2萬美元，消息人士指出，「人們試圖盡所能下注波特的數據，幾天前發生同樣的事，有一群人嘗試下注更多。」

波特是金塊前鋒波特（Michael Porter Jr.）的弟弟，本季與暴龍簽下雙向合約，薪水約41.5萬美元，總共出賽26場，平均4.4分3.2籃板2.3助攻。據聯盟規定，NBA球員和所有聯盟職員都被禁止投注任何聯盟賽事，如果違反，懲處可能是罰款、停職或終止合約。