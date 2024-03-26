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NBA／湖人單場轟150分 37年來新高

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
湖人雙星高穩定發揮，近期球隊持續拉尾盤，全力朝前6名席次邁進。 路透社
湖人雙星高穩定發揮，近期球隊持續拉尾盤，全力朝前6名席次邁進。 路透社

湖人隊為季後賽卡位，昨天和溜馬隊上演飆分大戰，湖人在禁區大將戴維斯36分、16籃板領軍下，以150：145轟下勝利，得分寫下隊史近37年新高，3連勝到手也鞏固季後賽附加賽位置。

湖人第2、3節各轟下42分和44分，領先已到116：99，但溜馬第4節回敬46分，托平、哈利伯頓讀秒階段聯手飆進3記外線，讓湖人領先縮小到3分，靠丁威迪、瑞迪許最後4罰3中才險勝。

這是湖人自1987年1月後單場得分新高，但戴維斯認為，失145分代表防守太糟糕，接受勝場也要從中學習。

NBA例行賽進入尾聲，東、西區前6球隊直接取得季後賽席位，第7到10名要透過附加賽爭奪另兩張季後賽門票；湖人目前排名西區第9，領先勇士隊2.5場勝差，和第8名獨行俠隊也是這個差距。

湖人還有11場例行賽，戴維斯強調，要掌握球隊能控制的部分，「當然我們試著了解和第6種子有多遠，現在排名第9，所以要持續打出球風，專注下一戰奪勝，若能持續就會水到渠成。」

丁威迪 勇士 哈利伯頓 戴維斯 湖人 溜馬 獨行俠

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