NBA／柯瑞三分球破3700顆史上第一人 勇士附加賽告急

金州勇士今天對上明尼蘇達灰狼，儘管明星後衛柯瑞（Stephen Curry）拿下31分，生涯累積三分球數也突破3700顆成聯盟第一人，但勇士領先兩為數分差仍慘遭灰狼逆轉，附加賽席次也跟著告急。

今天NBA賽程結束後，吞下2連敗的勇士戰績36勝34敗、暫居西區第10名，而暫居西區第11名的休士頓火箭近期一波8連勝，戰績來到35勝35敗，距離勇士僅剩下1場勝差，隨時都可以互換排名。依照NBA的季後賽席次規定，例行賽前6名直接晉級季後賽，第7到10名需要打附加賽才能決定第7、8號種子。

柯瑞在2021年12月15日超越艾倫（Ray Allen），成為NBA歷史上的三分球王，現在每投進一球都在改寫新的紀錄。柯瑞賽前累計投進3697顆三分球，今天出賽29分50秒，三分球11投5中，累積達3702顆三分球，也是聯盟史上首名生涯累積突破3700顆的傳奇。

相較於締造聯盟紀錄，柯瑞似乎更在乎球隊勝敗，包括他在第四節休息過久的問題。柯瑞賽後接受美國媒體訪問時說道：「和上一場相比，我確實休息比較久，是的，我有點驚訝，畢竟那段時間灰狼正打出一波得分高潮。」

勇士輸球全隊氣氛也不佳，主力前鋒格林（Draymond Green）在賽後記者會上也爆粗口提到，「我他X的根本不在乎火箭怎麼樣。」