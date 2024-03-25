NBA／湖人轟新高但狂失145分 戴維斯：防守太糟糕了

湖人隊今天主場迎戰溜馬隊，兩隊上演飆分秀，湖人第二節和第三節都得分破40分，溜馬第四節也回敬46分攻勢，讓湖人最終雖以150：145奪勝，繳出36分、16籃板的湖人禁區大將戴維斯（Anthony Davis）仍檢討說：「防守太糟糕了。」

湖人今天轟下150分，除是本季新高，也是球隊37年來的單場新高，但戴維斯點出防守問題，「我們讓他們得了145分，防守太糟糕了。」戴維斯提到，溜馬終場前連續命中外線，湖人也能以進攻端來回應，但球隊仍該從防守下功夫。

「我們不需要讓他們有活路，但賽季進行到這一刻，勝場就是勝場，我們回接受，但也要從中學習。」戴維斯說。

湖人今天5人得分兩位數，且其中4人得分25分起跳，戴維斯36分最高外，詹姆斯（LeBron James）和丁威迪（Spencer Dinwiddie）各26分，里夫斯（Austin Reaves）25分，聯手補上羅素（D'Angelo Danté Russell）生病缺陣的火力空缺。

溜馬也有8人得分兩位數，席亞康（Pascal Siakam）轟下36分、12籃板，透納（Myles Turner）20分次之，但教頭卡萊爾（Rick Carlisle）對兩隊懸殊的罰球十分不滿。

溜馬全場被吹31次犯規，讓湖人獲得43罰機會；湖人被吹14次犯規，溜馬16罰中9，光是罰球得分就差了29分，讓卡萊爾酸說：「我認為自家球員整場奮戰，只是有些事情無法克服，27罰的差距就是其一，17次的犯規差距是另外一點。」