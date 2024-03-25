NBA／湖人轟新高但狂失145分 戴維斯：防守太糟糕了
湖人隊今天主場迎戰溜馬隊，兩隊上演飆分秀，湖人第二節和第三節都得分破40分，溜馬第四節也回敬46分攻勢，讓湖人最終雖以150：145奪勝，繳出36分、16籃板的湖人禁區大將戴維斯（Anthony Davis）仍檢討說：「防守太糟糕了。」
湖人今天轟下150分，除是本季新高，也是球隊37年來的單場新高，但戴維斯點出防守問題，「我們讓他們得了145分，防守太糟糕了。」戴維斯提到，溜馬終場前連續命中外線，湖人也能以進攻端來回應，但球隊仍該從防守下功夫。
「我們不需要讓他們有活路，但賽季進行到這一刻，勝場就是勝場，我們回接受，但也要從中學習。」戴維斯說。
湖人今天5人得分兩位數，且其中4人得分25分起跳，戴維斯36分最高外，詹姆斯（LeBron James）和丁威迪（Spencer Dinwiddie）各26分，里夫斯（Austin Reaves）25分，聯手補上羅素（D'Angelo Danté Russell）生病缺陣的火力空缺。
溜馬也有8人得分兩位數，席亞康（Pascal Siakam）轟下36分、12籃板，透納（Myles Turner）20分次之，但教頭卡萊爾（Rick Carlisle）對兩隊懸殊的罰球十分不滿。
溜馬全場被吹31次犯規，讓湖人獲得43罰機會；湖人被吹14次犯規，溜馬16罰中9，光是罰球得分就差了29分，讓卡萊爾酸說：「我認為自家球員整場奮戰，只是有些事情無法克服，27罰的差距就是其一，17次的犯規差距是另外一點。」
2023-24 NBA即時比分
▪沙波尼斯連53場雙十 有望創聯盟48年來最強紀錄！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言