NBA／湖人缺羅素仍飆賽季最高分 主場力退溜馬搶3連勝

湖人主場對陣溜馬上演飆分大戰，首節戴維斯（Anthony Davis）就攻下15分8籃板，但湖人是以30比36落後，兩隊相加66分的單節比分已經是本場比賽中最低；隨後湖人火力全開，靠著4人得分破20，其中戴維斯豪取36分16籃板，最終湖人飆出賽季最高150分，以5分之差擊退溜馬。

才剛打破隊史單季最多三分球紀錄的羅素（D'Angelo Russell），此役並沒有上場，本季湖人在沒有羅素時戰績為0勝5敗，如今打破這項魔咒。湖人收下3連勝，同時最近7戰拿到5勝。

兩隊這場比賽皆繳出高命中率，命中率超過5成5，溜馬也以5成命中率砍進18顆三分球，在第四節最後幾分鐘靠著哈利伯頓（Tyrese Haliburton）和托平（Obi Toppin）的連續三分球一度將比分追近至3分差；但里夫斯（Austin Reaves）在讀秒階段6罰全中，從而幫助球隊鎖定勝局。里夫斯攻下25分，其中12罰11中是本季個人最佳表現，湖人全場獲得高達43次罰球，光是在罰球線就拿下38分，成為比賽勝負分水嶺。

Showtime Austin Reaves!



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詹姆斯（LeBron James）攻下26分10助攻5籃板，頂替羅素先發的丁威迪（Spencer Dinwiddie）打出加盟湖人後的最佳表現，以11投8中的高命中率拿下26分。

溜馬陣中的席亞康（Pascal Siakam）攻下全隊最高36分12籃板，透納（Myles Turner）20分5籃板，麥克康奈爾繳出（T.J. McConnell）17分7助攻，而第四節醒來連續投進三分球的哈利伯頓僅拿到12分，送出10次助攻。

這是兩隊自去年12月首屆季中錦標賽之後的首次交鋒。當時湖人在贏得冠軍後一度陷入低迷狀態，13戰僅取得3勝，但隨後他們打出22勝13敗的成績，目前暫居西區第9，距離第6名的太陽仍有3場勝差。下場比賽湖人將迎戰強敵公鹿。