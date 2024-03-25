NBA／熱火一度領先騎士45分 創十年來首見最大分差

熱火主場對陣騎士，海史密斯（Haywood Highsmith）攻下全場最高18分，阿德巴約（Bam Adebayo）拿到15分16籃板，巴特勒（Jimmy Butler）貢獻15分，全隊7人得分上雙，最終以121:84大勝騎士。熱火在第四節一度領先45分，這是他們自2013年5月8日季後賽中以46分領先公牛後的最大領先優勢，寫下10年來首見紀錄。

賽前熱火本季最大的領先優勢是33分，同樣也是在11月22日對陣騎士時，對比上一場熱火慘敗鵜鶘23分後，此役能夠強力反彈，總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）說道，「這個團隊真的很在乎這樣的狀況。即使經歷了上一晚的慘敗，當面臨這種事情時，你可能會錯誤地認為，球隊顯得無精打采，氣力放盡；但事實並非如此，這是一支很在意是否會觸底反彈的球隊。」

#HEATWin final - Miami 121, Cleveland 84



🔥 Highsmith: 18pts (4/4 3PM) & 5rebs

🔥 Adebayo: 15pts, 16rebs, 5stls & 4asts

🔥 Butler: 15pts, 6asts & 3rebs

🔥 Rozier: 14pts, 5asts & 3rebs

🔥 Bryant: 14pts, 5rebs & 3asts

🔥 Martin: 11pts

🔥 Mills: 10pts pic.twitter.com/saY6jrf5Zn — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 2024年3月25日

攻下全場最高18分的海史密斯則表示，「我們的主場球迷真的值得這一切，我們在主場的表現並不是最好的。他們理應獲得我們最好的演出，而今晚對他們來說絕對很有趣。」

洛齊爾首節的壓哨上籃，幫助熱火取得30比22領先，第二節他火力不減，又帶動球隊擴大領先至21分差。易籃後，熱火在5分鐘內打出23比2的攻勢直接帶走比賽，最終以37分之差擊敗騎士，洛齊爾（Terry Rozier）此戰攻下14分。

布萊恩（Thomas Bryant）得到14分5籃板，馬丁（Caleb Martin）11分，米爾斯（Patty Mills）貢獻10分。熱火贏球後排名回到東區第7，後面今天落敗的76人戰績相同，由於暫居第6名的溜馬也不敵湖人，目前3隊差距僅0.5場勝差，排名競爭白熱化。

騎士此戰僅有莫布里（Evan Mobley）一人得分達兩位數，他拿到15分，這是騎士自2008年1月30日以來第一次整場比賽僅有一名球員得分上雙，而當時那場比賽得分雙位數的正是詹姆斯（LeBron James）。騎士吞下3連敗，領先第4名的尼克僅剩半場勝差。