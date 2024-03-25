NBA／威廉森高效率砍36分寫紀錄 鵜鶘逼近西區四強
鵜鶘作客活塞，威廉森（Zion Williamson）全場14投13中，以超過9成的命中率狂砍36分7籃板6助攻，成為過去20年來第3位在沒有三分球出手且投籃出手少於15次的情況下得到至少35分的球員，前兩位分別是韋德（Dwyane Wade）及霍華德（Dwight Howard）。
在威廉森的強力貢獻下，鵜鶘以114比101戰勝活塞，取得近6戰中的第5勝，和第4名的快艇僅剩下0.5場勝差，有機會挑戰西區4強之列。
先前面對熱火僅拿4分的威廉森賽後表示：「我知道我的隊友和教練信任我，我並沒有為前一場比賽感到焦慮。進入這場比賽，我只是想贏球，這也是我們能做到的事情。」
首節活塞命中率不佳19投僅4中，其中三分球更是10投0中，打出本季最低10分的單節比分，讓鵜鶘拉開19分領先優勢；隨後兩隊你來我往，最終活塞沒能超前，以13分之差輸球。
除了威廉森外，麥凱倫（C.J. McCollum）拿下23分7助攻，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）13分6籃板，馬歇爾（Naji Marshall）替補出發攻下14分。
活塞近期遭遇6連敗，此戰更是人手短缺，梅圖（Chimezie Metu）和弗林（Malachi Flynn）各得17分，艾維（Jaden Ivey）拿下16分。
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