NBA／火箭爵士鬥毆事件 聯盟公佈兩當事人禁賽場次
火箭隊史密斯（Jabari Smith）昨天在比賽中與爵士隊鄧恩（Kris Dunn）爆發揮拳衝突，聯盟今天公布懲處結果，鄧恩被禁賽2場；史密斯則是1場。
火箭本場首節就灌進47分，取得大幅領先。不過第二節鄧恩與史密斯爆發衝突，鄧恩先打對方下巴還出拳，結果沒命中；史密斯試圖出拳回擊，同樣沒打中，隨後裁判阻止衝突，將兩人驅逐出場。
聯盟今天公布懲處結果，先揮拳的鄧恩因「發起爭執並揮拳攻擊」遭禁賽2場，根據年薪，將損失約3萬5678美元；史密斯則因「參與鬥毆」被禁賽1場，損失約5萬3601美元。
鄧恩將缺席明天對獨行俠及周四對馬刺的比賽，史密斯則缺席明天對拓荒者的比賽，目前火箭暫居西區第11，只落後西區第10的勇士1場勝差，每場比賽都很關鍵。
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