NBA／柯瑞驚訝自己只打30分鐘 勇士教頭：不能總是依靠他

勇士今天以110：114不敵灰狼，當家球星柯瑞（Stephen Curry）只打30分鐘，引發熱議，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）受訪時直言，上場時間不是勝敗關鍵。

本場勇士一度領先12分，但末節再度遭逆轉，柯瑞直到比賽時間剩6分54秒才重返球場，對此他受訪時表示，「相比上一場，我這場第四節休息太久，我有點驚訝，因為灰狼當時打出一波高潮。」

STEPHEN CURRY DE MUITO LONGE!



Sempre com o screen do Draymond Green. 🤝pic.twitter.com/x2gmxiwP8g — Warriors Brasil (@warriors_bra) 2024年3月24日

勇士輸球後只領先西區第11的火箭1場勝差，柯瑞直言，「每場比賽都很重要，我們沒有人會舉白旗，如果要打更多時間，我會做好準備。」

柯爾受訪時則強調，勇士不能總是依靠柯瑞，「15年來我們一直把球隊重擔放在他的肩上，如果你說打30分鐘或32分鐘是輸贏的差距，我完全不同意。」