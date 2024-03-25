NBA／安戴托昆波表現力壓亞歷山大 公鹿痛宰雷霆25分
公鹿主場迎戰西區強權雷霆，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下30分和賽季新高的19籃板，搭配傷癒復出的米道頓（Khris Middleton）繳出11分10籃板10助攻、生涯第2次大三元，這是他自2018年1月20日以來的首次大三元演出，最終公鹿以118比93痛宰雷霆。
公鹿取得2連勝後，排名仍居東區第2，和第3名的騎士拉開3場勝差；而雷霆則是中止4連勝，排名落居西區第2，落後龍頭金塊半場勝差。
上半場兩隊勢均力敵，公鹿取得1分領先，但第三節轟出一波18比2的巨大攻勢，雷霆只拿到17分追平本季球隊單節最低得分，也讓公鹿直接帶走比賽。
此戰也是公鹿自1月31日輸給拓荒者後，先發陣容再次排上安戴托昆波、米道頓、里拉德（Damian Lillard）、洛培茲（Brook Lopez）和畢斯利（Malik Beasley），顯現傷兵陸續回歸的正面意義，也為公鹿在最後的種子卡位戰及接下來的季後賽增添優勢。
公鹿全隊7名球員得分上雙，波提斯（Bobby Portis）拿下15分，洛培茲14分，里拉德和康納頓（Pat Connaughton）各拿到11分，克勞德（Jae Crowder）也有10分貢獻。
雷霆整場得分和投籃命中率37.1%皆創下本季最低表現。當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）更只拿到12分，是他自1月19日後首度得分低於20；吉迪（Josh Giddey）19分9籃板8助攻，威廉斯（Jalen Williams）18分，霍姆葛倫（Chet Holmgren）手感低迷10投1中也僅有6分進帳。
▪沙波尼斯連53場雙十 有望創聯盟48年來最強紀錄！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言