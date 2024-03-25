NBA／安戴托昆波表現力壓亞歷山大 公鹿痛宰雷霆25分

公鹿主場迎戰西區強權雷霆，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下30分和賽季新高的19籃板，搭配傷癒復出的米道頓（Khris Middleton）繳出11分10籃板10助攻、生涯第2次大三元，這是他自2018年1月20日以來的首次大三元演出，最終公鹿以118比93痛宰雷霆。

公鹿取得2連勝後，排名仍居東區第2，和第3名的騎士拉開3場勝差；而雷霆則是中止4連勝，排名落居西區第2，落後龍頭金塊半場勝差。

上半場兩隊勢均力敵，公鹿取得1分領先，但第三節轟出一波18比2的巨大攻勢，雷霆只拿到17分追平本季球隊單節最低得分，也讓公鹿直接帶走比賽。

此戰也是公鹿自1月31日輸給拓荒者後，先發陣容再次排上安戴托昆波、米道頓、里拉德（Damian Lillard）、洛培茲（Brook Lopez）和畢斯利（Malik Beasley），顯現傷兵陸續回歸的正面意義，也為公鹿在最後的種子卡位戰及接下來的季後賽增添優勢。

GIANNIS ANTETOKOUNMPO ENTERS FREAK MODE 💥pic.twitter.com/SR5ExuVD4y — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年3月25日

公鹿全隊7名球員得分上雙，波提斯（Bobby Portis）拿下15分，洛培茲14分，里拉德和康納頓（Pat Connaughton）各拿到11分，克勞德（Jae Crowder）也有10分貢獻。

雷霆整場得分和投籃命中率37.1%皆創下本季最低表現。當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）更只拿到12分，是他自1月19日後首度得分低於20；吉迪（Josh Giddey）19分9籃板8助攻，威廉斯（Jalen Williams）18分，霍姆葛倫（Chet Holmgren）手感低迷10投1中也僅有6分進帳。